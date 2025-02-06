Ümraniye’de korkunç tuzak: Aldatılan kadın eşi ve sevgilisine işkence yaptırdı

İstanbul Ümraniye'de Mehtap Y, masaj salonu sahibi olan eşinin kendisini bir kadın çalışanıyla aldattığını öğrendi. Aklındaki korkunç planı hayata geçirdi. Serhat Ö. liderliğindeki çeteye ulaşarak silahlı saldırıyı azmettirdi.

Saldırganlar silah zoruyla alıkoydukları Mehtap Y'nin eşi, eşinin sevgilisi ve ortağını masaj salonunda cam kesikleriyle yaraladı, darp etti. Ardından cinsel tacizde bulunup mağdurların görüntülerini kaydetti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 11 şüpheli de tutuklandı.