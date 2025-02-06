Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı: Yine gönülleri fethetti!

Vefatıyla milyonları hüzne boğan Ferdi Tayfur'un (79) vasiyeti, Marmaris Adliyesi 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde okundu. Tayfur, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK), Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan 8 villasını Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) ve Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ile İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir dairesini Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışladı. Mirasın diğer kısmını ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a bıraktı.

TUĞÇE TAYFUR'DAN İTİRAF

Tayfur'un vasiyetine kızı Tuğçe Tayfur Aydın ile oğlu Timur Turanbayburt tarafından itiraz edildi. Genç kadının avukatı Edanur Türker Yıldız, "Kurumlara bağışlanan miras hariç vasiyetnamenin iptali için dava açtık" dedi.

Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır, böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı.