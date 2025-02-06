Bolu'da 78 kişinin öldüğü "facia oteli"nin ortağı gözaltına alındı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alındı. Aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürvekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı.



Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Dün Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal da gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü açıklandı. Ayrıca tutuklu Halit Ergül'ün eşi ve aynı zamanda Grand Kartal A.Ş.'nin hissedarı olan Emine Murtezaoğlu Ergül için savcılık tarafından adli kontrol tedbiri olarak yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.



AK Parti Bolu 22. Dönem Milletvekili Mehmet Güner, otel yangınında kızı Zehra Sena Güner'le birlikte 8 yakınını kaybetti. Facia gecesi kızının kendisini arayıp helallik istediğini belirten Güner, "İçim yanıyor. Yüreğim acıyor. Evlatlarımın 5 tanesinin cenazesini ben toprağa verdim. Ama yüzlerini açamadım. Bunlardan dolayı üzgünüz. Bu yangında kim sorumluysa hesabını versin" diye konuştu. MEHMET GÜNER

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