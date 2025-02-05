Şaban ayı 13. 14. ve 15. günü ne zaman 2025? Eyyam-ı Biyd orucu kaç gün tutulur?
Müslümanlar arasında "Aydınlık Günler" olarak bilinen Eyyam-ı Biyd, her hicri ayın 13, 14 ve 15. günlerini ifade eder. Bu günlerde oruç tutmak Peygamber Efendimiz (s.a.s.) tarafından tavsiye edilmiş ve büyük sevaplarla müjdelenmiştir. Peki Şaban ayı 13, 14, 15. günleri ne zaman, hangi tarihlere denk geliyor? İşte Eyyam-ı Biyd ile ilgili merak edilenler.
Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:01