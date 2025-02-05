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Şaban ayı 13. 14. ve 15. günü ne zaman 2025? Eyyam-ı Biyd orucu kaç gün tutulur?

Müslümanlar arasında "Aydınlık Günler" olarak bilinen Eyyam-ı Biyd, her hicri ayın 13, 14 ve 15. günlerini ifade eder. Bu günlerde oruç tutmak Peygamber Efendimiz (s.a.s.) tarafından tavsiye edilmiş ve büyük sevaplarla müjdelenmiştir. Peki Şaban ayı 13, 14, 15. günleri ne zaman, hangi tarihlere denk geliyor? İşte Eyyam-ı Biyd ile ilgili merak edilenler.

Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:01
Şaban ayı 13. 14. ve 15. günü ne zaman 2025? Eyyam-ı Biyd orucu kaç gün tutulur?

Müslümanlar, Şaban ayını idrak ettiğimiz bu günlerde "Eyyam-ı Biyd orucu kaç gün tutulur, 2025 yılında hangi tarihlere denk geliyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklamaları.

Şaban ayı 13. 14. ve 15. günü ne zaman 2025? Eyyam-ı Biyd orucu kaç gün tutulur?

EYYAM-I BİYD ORUCU NEDİR, NE ZAMAN TUTULUR?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Şaban ayı 13. 14. ve 15. günü ne zaman 2025? Eyyam-ı Biyd orucu kaç gün tutulur?

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir.

Şaban ayı 13. 14. ve 15. günü ne zaman 2025? Eyyam-ı Biyd orucu kaç gün tutulur?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zaman tutulur ve önemi nedir?
Diyanet'te yer alan açıklamada, "Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicri ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (bkz. Buhârî, Savm, 60; Nesâî, Sıyâm, 84 [2432]). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449]; Tirmizî, Savm, 54 [761]) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 68 [2449]; İbn Mâce, Sıyâm, 29 [1707])." ifadelerine yer verildi.

Şaban ayı 13. 14. ve 15. günü ne zaman 2025? Eyyam-ı Biyd orucu kaç gün tutulur?

ŞABAN AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

Şaban ayı 31 Ocak 2025 tarihinde başladığı için 13, 14, 15. günü 12-13-14 Şubat'a denk geliyor.

13 Şubat gecesi aynı zamanda Berat Kandili gecesidir.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)