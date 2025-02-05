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Ünlülerin tefecisi kıskıvrak yakalandı: Dosyalara adı karışan Seda Sayan ifadeye çağırıldı!

Ünlülerin tefecisi Örfi Bilgin, yakalandı. Ünlü sanatçı Seda Sayan’ın da Bilgin’den 7.5 milyon TL borç para aldığı ortaya çıktı.

Emir Somer Emir Somer
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025
Ünlülerin tefecisi kıskıvrak yakalandı: Dosyalara adı karışan Seda Sayan ifadeye çağırıldı!

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    İstanbul'da ekipler, bazı ünlülere ve esnafa yüksek faizle borç para verildiği ihbarını aldı. Eş zamanlı operasyonlar yaptı. Operasyonda, aralarında "ünlülerin tefecisi" olarak bilinen Örfi Bilgin'in de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreste tefecilik suçuna konu senetler, faizli borç ilişkisine girilen çok sayıda şahsın yer aldığı isim listesi, tefecilik suçuna konu ödemelerin takibinin sağlandığı ayrıntılı excel dokümanları da bulundu.

    İddiaya göre senetlerde Seda Sayan'ın da adı vardı. Örfi Bilgin ve Seda Sayan'a imza açılan ancak imzasız sözleşme evrakında 7.5 milyon TL borç alan Seda Sayan'ın yıl boyu aylık 2 milyon TL ödeme yapacağı, ödemelerin 2.5 milyon TL miktarının resmi, 5 milyon TL miktarının gayriresmi şekilde Seda Sayan'a teslim edileceği yönünde ibarelerin yer aldığı tespit edildi.

    Sözleşmenin yıllık yüzde 50 ilave faizle 2023+4 yıl daha devam edeceği yönünde metnin bulunduğu ve metnin Seda Sayan ve Örfi Bilgin tarafından ıslak imzayla imzalandığı belirlendi. Senetlerde ismi bulunan şarkıcı Seda Sayan, davet üzerine müşteki olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.

    Dosyalardan Seda Sayan çıktı! Ünlülerin tefecisine operasyon: Suçüstü yakalandıDosyalardan Seda Sayan çıktı! Ünlülerin tefecisine operasyon: Suçüstü yakalandı
    Dosyalardan Seda Sayan çıktı! Ünlülerin tefecisine operasyon: Suçüstü yakalandı
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