Yanardağ patlaması nedir? Volkanik patlamanın ardından tsunami oluşur mu?

(Takvim Foto Arşiv) ↪ Volkanik Adanın Çökmesi Büyük bir patlama sonucu volkanik adanın bir kısmının çökmesi suyun yer değiştirmesine neden olarak tsunami oluşturabilir. Santorini'den kaçış başladı

(Takvim Foto Arşiv) ↪ Piroklastik Akıntılar Volkanik patlamalarda ortaya çıkan aşırı sıcak gaz ve kaya parçalarından oluşan piroklastik akıntılar yüksek hızla denize ulaşırsa suyun ani yer değiştirmesiyle tsunami tetiklenebilir.

(Takvim Foto Arşiv) Tarihsel Volkanik Patlamalar ve Tsunami Olayları Tarih boyunca bazı volkanik patlamalar yıkıcı tsunamilere yol açmıştır. Örneğin, 1883 yılında Endonezya'daki Krakatoa Yanardağı'nın patlaması, 30 metrelik dev dalgalara neden olmuş ve on binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştır.