Yanardağ patlaması nedir? Volkanik patlamanın ardından tsunami oluşur mu?

(Takvim Foto Arşiv)
↪ Volkanik Adanın Çökmesi
Büyük bir patlama sonucu volkanik adanın bir kısmının çökmesi suyun yer değiştirmesine neden olarak tsunami oluşturabilir.
(Takvim Foto Arşiv)
↪ Piroklastik Akıntılar
Volkanik patlamalarda ortaya çıkan aşırı sıcak gaz ve kaya parçalarından oluşan piroklastik akıntılar yüksek hızla denize ulaşırsa suyun ani yer değiştirmesiyle tsunami tetiklenebilir.
(Takvim Foto Arşiv)
Tarihsel Volkanik Patlamalar ve Tsunami Olayları
Tarih boyunca bazı volkanik patlamalar yıkıcı tsunamilere yol açmıştır. Örneğin, 1883 yılında Endonezya'daki Krakatoa Yanardağı'nın patlaması, 30 metrelik dev dalgalara neden olmuş ve on binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştır.
(Takvim Foto Arşiv)
Benzer şekilde, 2022'de Tonga'daki Hunga Tonga-Hunga Ha'apai yanardağının patlaması büyük bir tsunami oluşturmuş ve Pasifik kıyılarında etkisini göstermiştir. Genel çerçevede bakılırsa her volkanik patlama tsunamiye neden olmaz ancak özellikle deniz veya okyanus tabanında gerçekleşen patlamalar ciddi dalgalar oluşturabilir.