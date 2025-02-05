Santorini Adası’ndan kaçan kaçana

Yunanistan'ın Türkiye'ye 170 kilometre uzaklıktaki Santorini, Amorgos ve Los Adası arasındaki deniz alanında, son bir haftadır en büyüğü 5.2 büyüklüğünde olan 800'den fazla deprem yaşandı. Sismik sarsıntıların hissedilmeye devam edildiği, birkaç haftayı bulabileceği açıklandı.



Sadece adalar değil Yunanistan ve Türkiye de büyük panik yaşadı.Sarsıntıların yoğun hissedildiği bölgede ziyaretçiler ve yerleşik halkın dahil olduğu 9 bin kişi, Santorini Adası'ndan ayrıldı. Hava yolu şirketleri, okulların da cumaya kadar tatil edildiği bölgeden ayrılmak isteyenler için ek seferler uyguladı.

TSUNAMİ TEHLİKESİ

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan değerlendirmede, "Ege Denizi'nde bir süredir devam eden sismik aktivite, tsunami oluşumu açısından önemli riskler taşımaktadır. Depremler, özellikle deniz tabanında meydana geldiğinde, su kütlelerini yerinden oynatarak tsunamilere yol açabilmektedir. Ayrıca, aktif volkanik yapının sebep olduğu denizaltı heyelanları da tsunami oluşumunu tetikleyebilmektedir" denildi.



YANARDAĞ PATLARSA

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ege'deki depremlerin Santorini'deki yanardağdaki volkanik patlama hazırlığı olduğunu söyledi. Ercan, "Yanardağ patlarsa kara bulutlar rüzgarın da etkisiyle Türkiye'ye de gelebilir, Atina'ya da gidebilir. Yanardağ patlamadan önce belirtiler verir. Depremciklerin artması belirtilerden bir tanesi" dedi.

MUĞLA'YA DİKKAT EDİN

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Burası Muğla ile Aydın'a yakın. Büyük olursa zarar verebilir. Yönetimin, deprem fırtınası sona erene kadar yerel yönetimlerin dikkatli olması gerekir" dedi. Kıbrıs fayına dikkat çeken Görür, daha önce 8'in üzerinde deprem ürettiğini vurgulayarak, "Kıbrıs fayı, çok büyük depremler üretebilir. Bölge ile Türkiye arası 140 kilometre" diye konuştu.