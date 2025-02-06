6 Şubat gecesi polis anonslarında! "İki katlı bina çökmüş durumda tamam"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Osmaniye de yıkıma uğrayan illerden oldu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Osmaniye de yıkıma uğrayan illerden oldu.
KARA GECE POLİS TELSİZİNDE
Kentte 1010 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümünde, polis telsizine yansıyan anonsları paylaştı.
'6 Şubat 2023'te yaşadığımız büyük felaketin acısı hâlâ yüreğimizde. Hayatını kaybeden kahraman mesai arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz' notuyla paylaşılan klipte, saat 04.17'de yapılan ilk anons yer aldı.
"İKİ KATLI BİNA ÇÖKMÜŞ DURUMDA"
Deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte 'İki katlı bina çökmüş durumda, tamam', 'Metin Tamer Sitesi 9 ve 5 blok', 'Arkadaşlar şubeye gelsinler, ailelerini de getirsinler' anons kayıtları paylaşıldı.
Emniyet Müdürlüğü, deprem sonrası anonslara yansıyan konuşmaları ve güvenlik kamerası görüntülerinden oluşan klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı.