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6 Şubat gecesi polis anonslarında! "İki katlı bina çökmüş durumda tamam"

6 Şubat 2023 saatler 04.17’yi gösterdiğinde milyonlarca insanın hayatı bir anda altüst oldu. Kahramanmaraş merkezli depremler, sadece 11 ili değil, tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Yüreklerimizde derin yaralar açan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ikinci yıl dönümünde Osmaniye Emniyet Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından, polislerin telsizde yaptığı anonsların kayıtları ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Felaketin boyutunun, yapılan anonslara yansıdığı görüldü.

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 02:46 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 02:47
6 Şubat gecesi polis anonslarında! İki katlı bina çökmüş durumda tamam

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    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Osmaniye de yıkıma uğrayan illerden oldu.

    Osmaniye Emniyeti, deprem anına ait polis telsizi anonsları ve güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. (DHA)Osmaniye Emniyeti, deprem anına ait polis telsizi anonsları ve güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. (DHA)

    KARA GECE POLİS TELSİZİNDE
    Kentte 1010 kişi yaşamını yitirirken, binlerce kişi de yaralandı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümünde, polis telsizine yansıyan anonsları paylaştı.

    6 Şubat depremlerinin anonsları yürekleri dağladı

    Osmaniye Emniyeti, deprem anına ait polis telsizi anonsları ve güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. (DHA)Osmaniye Emniyeti, deprem anına ait polis telsizi anonsları ve güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. (DHA)

    '6 Şubat 2023'te yaşadığımız büyük felaketin acısı hâlâ yüreğimizde. Hayatını kaybeden kahraman mesai arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz' notuyla paylaşılan klipte, saat 04.17'de yapılan ilk anons yer aldı.

    Osmaniye Emniyeti, deprem anına ait polis telsizi anonsları ve güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. (DHA)Osmaniye Emniyeti, deprem anına ait polis telsizi anonsları ve güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı. (DHA)

    "İKİ KATLI BİNA ÇÖKMÜŞ DURUMDA"
    Deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte 'İki katlı bina çökmüş durumda, tamam', 'Metin Tamer Sitesi 9 ve 5 blok', 'Arkadaşlar şubeye gelsinler, ailelerini de getirsinler' anons kayıtları paylaşıldı.

    Emniyet Müdürlüğü, deprem sonrası anonslara yansıyan konuşmaları ve güvenlik kamerası görüntülerinden oluşan klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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