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6 Şubat, yitip giden canlar... Deprem şehitleri mezarları başlarında anılıyor!

6 Şubat 2023… Türkiye’nin yüreğine kazınan kara tarih. Binlerce canımızı toprağa verdiğimiz o acı günün üzerinden tam 2 yıl geçti. Kahramanmaraş depreminin ikinci yıl dönümünde afette yakınlarını kaybedenler kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ettiler. 15 yaşındaki kızını ve tayini memleketi Kahramanmaraş'a çıkan öğretmen yeğeninin ise göreve başlayamadan depremde hayatını kaybettiğini anlatan baba Ahmet Tıraş gözyaşı döktü.

İHA İHA
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 01:16 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 01:16
6 Şubat, yitip giden canlar... Deprem şehitleri mezarları başlarında anılıyor!

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    6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ili yıkan, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremin ikinci yılı geride kaldı.

    Deprem şehitlerinin aileleri, afetin yıl dönümünde kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ettiler. (İHA)Deprem şehitlerinin aileleri, afetin yıl dönümünde kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ettiler. (İHA)

    Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yakınlarını kaybedenler de afetin yıl dönümüne mezarlıkta girdi.

    Deprem şehitlerinin aileleri, afetin yıl dönümünde kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ettiler. (İHA)Deprem şehitlerinin aileleri, afetin yıl dönümünde kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ettiler. (İHA)

    Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde deprem şehitlerinin bulunduğu Kapıçam Mezarlığı'na da gelen vatandaşlarda dua ederek göz yaşı döktü. Depremzedelerden Ahmet Tıraş; 15 yaşındaki kızı, yeğeni ve yengesini kaybettiğini, ağabeyinin de yaralı kurtulup engelli kaldığını söyledi.

    Deprem şehitlerinin aileleri, afetin yıl dönümünde kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ettiler. (İHA)Deprem şehitlerinin aileleri, afetin yıl dönümünde kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ettiler. (İHA)

    KIZI VE YEĞENİNİ KAYBEDEN BABA GÖZYAŞI DÖKEREK KONUŞTU
    Her fırsatta mezarlığa ziyaret geldiğini anlatan Ahmet Tıraş, "Bugün burada nöbetçiyiz. Her zaman geliyoruz ama bugün de özel bir gün, o anı yaşadığımız gün. Allah bir daha yaşatmasın, dualarımız eksik etmeyelim" ifadelerini kullandı.

    Deprem şehitlerinin aileleri, afetin yıl dönümünde kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ettiler. (İHA)Deprem şehitlerinin aileleri, afetin yıl dönümünde kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ettiler. (İHA)

    Depremde hayatını kaybeden yeğeni Sevda Nur'un öğretmen olduğuna değinen Tıraş, "Ataması Şanlıurfa'dan Kahramanmaraş'a çıkmıştı. O gün kar nedeniyle okullar tatil oldu, göreve başlamadan öyle gitti. Kızım da Hayrünisa ile yeğenimin annesi yengemle mezar komşusu. Bir sürü vefat eden eş dost var. Kendi ocağımıza ateş düştüğü için diğer dost, arkadaş ikinci planda kalır gibi oldu ama ocağımıza ateş düşünce öyle oluyor" diyerek gözyaşı döktü.

    15 yaşındaki Mehmet Ali Kırmızıkayışlı da, deprem şehitliğinde kuzenini ve ilköğretim 8. sınıfa kadar birlikte okuduğu yakın arkadaşının kabrini ilk defa bularak ziyaret ettiğini söyledi.

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