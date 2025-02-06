6 Şubat, yitip giden canlar... Deprem şehitleri mezarları başlarında anılıyor!

KIZI VE YEĞENİNİ KAYBEDEN BABA GÖZYAŞI DÖKEREK KONUŞTU Her fırsatta mezarlığa ziyaret geldiğini anlatan Ahmet Tıraş, "Bugün burada nöbetçiyiz. Her zaman geliyoruz ama bugün de özel bir gün, o anı yaşadığımız gün. Allah bir daha yaşatmasın, dualarımız eksik etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Deprem şehitlerinin aileleri, afetin yıl dönümünde kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ettiler. (İHA)

Depremde hayatını kaybeden yeğeni Sevda Nur'un öğretmen olduğuna değinen Tıraş, "Ataması Şanlıurfa'dan Kahramanmaraş'a çıkmıştı. O gün kar nedeniyle okullar tatil oldu, göreve başlamadan öyle gitti. Kızım da Hayrünisa ile yeğenimin annesi yengemle mezar komşusu. Bir sürü vefat eden eş dost var. Kendi ocağımıza ateş düştüğü için diğer dost, arkadaş ikinci planda kalır gibi oldu ama ocağımıza ateş düşünce öyle oluyor" diyerek gözyaşı döktü.

15 yaşındaki Mehmet Ali Kırmızıkayışlı da, deprem şehitliğinde kuzenini ve ilköğretim 8. sınıfa kadar birlikte okuduğu yakın arkadaşının kabrini ilk defa bularak ziyaret ettiğini söyledi.