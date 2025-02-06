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Bolu Dağı'nda zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 10 aracın karıştığı ve bir kişinin yaralandığı zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

AA AA
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 00:03 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 00:03
Bolu Dağı’nda zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi

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    Kar yağışının etkili olduğu otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesimi viyadükler mevkisinde tır, hafif ticari araç ve otomobillerden oluşan 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

    Bolu Dağı'nda zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi (AA)Bolu Dağı'nda zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi (AA)

    Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

    Kazada bir kişi yaralanırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

    Bolu Dağı'nda zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi (AA)Bolu Dağı'nda zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi (AA)

    İSTANBUL İSTİKAMETİ TEKRAR ULAŞIMA AÇILDI
    Öte yandan ulaşım Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla İstanbul istikameti tekrar ulaşıma açıldı.

    Bolu Dağı'nda zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi (AA)Bolu Dağı'nda zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi (AA)

    Kara yolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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