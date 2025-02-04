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Sarallar suç örgütü üyesine yardım etmişti! Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak o iddiaları yalanladı: "O şahsı tanımıyorum"

Sarallar Suç Örgütü üyesi Turan Yıldırım’ın yurt dışına kaçırılmasında rol aldığı iddia edilen Kenan Koçak, “O şahsı tanımıyorum. İlk kez arabada bir araya geldik” diye ifade verdi. Kenan Koçak, Ener Aktaş, Mehmet Deniz Karakurt, Komiser V.G ile polis memurları O.B, A.Y ve Gümrük Muhafaza Memuru B.A tutuklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025
Sarallar suç örgütü üyesine yardım etmişti! Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak o iddiaları yalanladı: O şahsı tanımıyorum

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    İstanbul İpsala sınır kapısı arasında Sarallar Suç Örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın kaçış organizasyonunu, şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın planladığı iddia edildi.

    Kayıtlara göre, 15 Ocak'ta Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube'de 3. Sınıf Emniyet Müdürü olan Mehmet Deniz Karakurt ile Kenan Koçak, Ataşehir'deki bir siteye geldi. Kısa süre sonra araca Yıldırım bindi. Polis müdürüne ait araçla Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'na gelen Koçak ve beraberindekiler, sınırı geçti.

    Koçak, Enver Aktaş ve polis müdürü Karakurt, tekrar Türkiye'ye giriş yaparken Yıldırım izini kaybettirdi. Gözaltına alınan Koçak, ifadesinde şunları söyledi: "Ener Aktaş'ı 10 yaşından beri tanırım. Araba, ev al sat yapıyordu. Emniyet müdürünü de bir iki yıldır tanıyorum. Turan Yıldırım'ı ilk kez olay yerinde gördüm" dedi.

    PASAPORTU GEÇERSİZ!
    Koçak'ın araç içerisinde Yıldırım'a "Pasaportu var mı?" diye sorduğu, Yıldırım'ın İngiliz vizesini gösterdiği belirtildi. Koçak, sözlerine şöyle devam etti: İpsala'yı geçtik. Memurlara belgemizi teslim ettik. Yunan polisi Yıldırım'ın pasaportunun geçersiz olduğunu söyledi. Yıldırım'ın isteği üzerine onu Free Shop'a bıraktık. Ener Aktaş ile Yunanistan'a döndük. Yaşanan olaylarla hiçbir ilgim yok...

    EVLERİ ARANDI
    Aramalarda Aktaş'ın evinde 5 bin Euro, 10 bin dolar ve 56 fişek, polis müdürü Karakurt'un evinde ise 2 bin Euro ele geçirildi.

    Sarallar suç örgütünün kritik ismine kaçarken yardım etmişti! Şarkıcı Merve Özbeyin kocası Kenan Koçakın ifadesi ortaya çıktıSarallar suç örgütünün kritik ismine kaçarken yardım etmişti! Şarkıcı Merve Özbeyin kocası Kenan Koçakın ifadesi ortaya çıktı
    Sarallar suç örgütünün kritik ismine kaçarken yardım etmişti! Şarkıcı Merve Özbey'in kocası Kenan Koçak'ın ifadesi ortaya çıktı
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