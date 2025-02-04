Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde gerçekleştirilecek anma etkinlikleri nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Valilik duyurdu: Hatay'da eğitime 1 gün ara. (Fotoğraf: X)

Ayrıca anma programına katılacak ve kabristan ziyaretinde bulunacak kamu personellerinin, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde asgari personel bulundurmak kaydıyla bir gün idari izinli sayılacağı da bildirildi.