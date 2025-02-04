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Valilik duyurdu: Hatay'da eğitime 1 gün ara

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde gerçekleştirilecek anma etkinlikleri nedeniyle Hatay’da eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 00:55 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 00:55
Valilik duyurdu: Hatay’da eğitime 1 gün ara

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    Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde gerçekleştirilecek anma etkinlikleri nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

    Valilik duyurdu: Hatay'da eğitime 1 gün ara. (Fotoğraf: X)Valilik duyurdu: Hatay'da eğitime 1 gün ara. (Fotoğraf: X)

    Ayrıca anma programına katılacak ve kabristan ziyaretinde bulunacak kamu personellerinin, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde asgari personel bulundurmak kaydıyla bir gün idari izinli sayılacağı da bildirildi.

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