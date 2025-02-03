TEFE KARŞILIĞI BORÇ PARA 2 mağdur şahsın verdiği ifadesinde Ziyadin Bilgi 'nin, kamuoyunda sanatçıların tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgi'nin kardeşi olduğu, birlikte tefecilik yaptıkları, 2009-2014 tarih aralığında ikisinden de tefe karşılığı borç para alıp ödediklerini belirttiler.

Dosyalardan Seda Sayan çıktı! Ünlülerin tefecisine operasyon: Suçüstü yakalandı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

EVRAKLARDAN SEDA SAYAN DA ÇIKTI

Alınan ifadelerin ardından aralarında Örfi Bilgin'in de olduğu müştekinin ifadesinde geçen diğer tefecilik şüphelileri beraberinde toplam (3) şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ikamet ve işyeri aramalarında tefecilik suçuna konu olabileceği değerlendirilen senet, el yazılı notlar ve kullanımlarında olan dijital materyaller ele geçirildi.

Bu kapsamda Örfi Bilgin'in ikamet aramasında ele geçen belgelerde; Örfi BİLGİN ve Seda SAYAN'a imza açılan fakat imzasız bir sözleşme evrakında 7.5 MİLYON TL borç alan Seda SAYAN'ın yıl boyu aylık 2 MİLYON TL ödeme yapacağı, ödemelerin 2.5 MİLYON TL miktarının resmi, 5 MİLYON TL miktarının gayriresmi şekilde Seda SAYAN'a teslim edileceği yönünde ibarelerin yer aldığı tespit edildi. Ayrıca A5 formatında bir kağıtta el yazısıyla bahse konu sözleşmenin yıllık %50 ilave faizle 2023+4 yıl daha devam edeceği yönünde metnin bulunduğu ve metnin Seda SAYAN ve Örfi BİLGİN tarafından ıslak imzayla imzalandığı belirlendi.