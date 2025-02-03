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Dosyalardan Seda Sayan çıktı! Ünlülerin tefecisine operasyon: Suçüstü yakalandı

İstanbul'da, ünlülerin tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgin'in de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, Ziyadin Bilgi'nin tefecilik ve tehdit suçları nedeniyle yakalanmasının ardından, ünlü isim Seda Sayan'la ilgili şaşırtıcı bir belge ortaya çıktı. Seda Sayan'ın 7.5 milyon TL borçla ilişkili olduğu ve anlaşmanın detaylarında yüksek faiz oranları yer aldığı belirlendi. Olayla ilgili dört şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 21:40 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 21:40
Dosyalardan Seda Sayan çıktı! Ünlülerin tefecisine operasyon: Suçüstü yakalandı

İÇİNDEKİLER

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    İstanbul'da yürütülen bir soruşturmada, ünlülerin tefecisi olarak tanınan Örfi Bilgin ve 3 kişi gözaltına alındı.

    Dosyalardan Seda Sayan çıktı! Ünlülerin tefecisine operasyon: Suçüstü yakalandı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Dosyalardan Seda Sayan çıktı! Ünlülerin tefecisine operasyon: Suçüstü yakalandı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    SUÇÜSTÜ YAKALANDI
    Olay, Ziyadin Bilgi'nin, Kadir A.'yı rahatsız edip, iş yerinde ve evine kalabalık grupla tehditler savurması üzerine başladı. Kadir A.'nın şikayetiyle harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Şişli ilçesinde bir işletmeye müşteri gibi girerek tefecilik yapanları suçüstü yakaladı. Ziyadin Bilgi gözaltına alınırken, dijital materyalleri incelendiğinde, tefecilik yaptığı bir dizi mağdur tespit edildi.

    Dosyalardan Seda Sayan çıktı! Ünlülerin tefecisine operasyon: Suçüstü yakalandı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Dosyalardan Seda Sayan çıktı! Ünlülerin tefecisine operasyon: Suçüstü yakalandı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    MAĞDURLAR EMNİYETE ÇAĞIRILDI
    SABAH'ta yer alan habere göre; İşletmede bulunan Ziyadin Bilgi Tefecilik ve Nitelikli Tehdit suçlarının faili olduğu yönünde bulgular elde edilerek gözaltına alınmış ve dijital materyaline el konuldu. Dijital materyal ön incelemesinde, Ziyadin Bilgi'nin tefe karşılığı borç verdiği birçok mağdurla ilgili listenin olduğu görülerek, açık kimliği tespit edilebilenler Şube Müdürlüğüne davet edildi.

    Dosyalardan Seda Sayan çıktı! Ünlülerin tefecisine operasyon: Suçüstü yakalandı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Dosyalardan Seda Sayan çıktı! Ünlülerin tefecisine operasyon: Suçüstü yakalandı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    TEFE KARŞILIĞI BORÇ PARA
    2 mağdur şahsın verdiği ifadesinde Ziyadin Bilgi'nin, kamuoyunda sanatçıların tefecisi olarak bilinen Örfi Bilgi'nin kardeşi olduğu, birlikte tefecilik yaptıkları, 2009-2014 tarih aralığında ikisinden de tefe karşılığı borç para alıp ödediklerini belirttiler.

    Dosyalardan Seda Sayan çıktı! Ünlülerin tefecisine operasyon: Suçüstü yakalandı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Dosyalardan Seda Sayan çıktı! Ünlülerin tefecisine operasyon: Suçüstü yakalandı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    EVRAKLARDAN SEDA SAYAN DA ÇIKTI
    Alınan ifadelerin ardından aralarında Örfi Bilgin'in de olduğu müştekinin ifadesinde geçen diğer tefecilik şüphelileri beraberinde toplam (3) şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan ikamet ve işyeri aramalarında tefecilik suçuna konu olabileceği değerlendirilen senet, el yazılı notlar ve kullanımlarında olan dijital materyaller ele geçirildi.

    Bu kapsamda Örfi Bilgin'in ikamet aramasında ele geçen belgelerde; Örfi BİLGİN ve Seda SAYAN'a imza açılan fakat imzasız bir sözleşme evrakında 7.5 MİLYON TL borç alan Seda SAYAN'ın yıl boyu aylık 2 MİLYON TL ödeme yapacağı, ödemelerin 2.5 MİLYON TL miktarının resmi, 5 MİLYON TL miktarının gayriresmi şekilde Seda SAYAN'a teslim edileceği yönünde ibarelerin yer aldığı tespit edildi. Ayrıca A5 formatında bir kağıtta el yazısıyla bahse konu sözleşmenin yıllık %50 ilave faizle 2023+4 yıl daha devam edeceği yönünde metnin bulunduğu ve metnin Seda SAYAN ve Örfi BİLGİN tarafından ıslak imzayla imzalandığı belirlendi.

    Dosyalardan Seda Sayan çıktı! Ünlülerin tefecisine operasyon: Suçüstü yakalandı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)Dosyalardan Seda Sayan çıktı! Ünlülerin tefecisine operasyon: Suçüstü yakalandı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER
    Emniyette ifadeleri alınan toplam dört şüpheli adliyeye getirilerek ifadeleri alındı. Savcılık şüphelileri tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

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