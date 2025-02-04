Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Yargıtay Başsavcılığı Cemal Metin Avcı için verilen karara itiraz etti

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderilen ve "Canavarlık yok, sanığa ceza indiri yapılmalı" denilen Pınar Gültekin cinayeti dosyasına Yargıtay Başsavcılığı'nın itirazında, evli olan sanık Avcı ile üniversite öğrencisi Pınar Gültekin arasında evlilik dışı ilişki bulunduğu, sanığın Gültekin'e zaman zaman maddi yardımda bulunduğu ve ilişkilerinin ortaya çıkmasından endişe duyduğu, bu sebeple Gültekin'i öldürme kararı aldığı ifade edildi.



EVET CANAVARCADIR

Sanık Cemal Metin Avcı'nın öldürme kararında "sebat ve ısrar ettiği" belirtilen itirazda, "Sanığın davranışlarının eylemini bir an önce tamamlama ve sonuç almaya yönelik olduğu, bu haliyle eylemin tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

CEZANIN ONANMASI İSTENDİ

İtirazda Cemal Metin Avcı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması talep edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce incelenecek. Daire, sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onayabilecek. Dairenin kararını değiştirmemesi üzerine ise dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca hükme bağlanacak. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ise "Maalesef çok kötü bir haber aldık, Yargıtay'da 3'e 2 oy ile kararı bozmuşlar. Bir insan daha nasıl ölsün? Kızı sen diri diri cenin pozisyonuna getiriyorsun, iple bağlıyorsun, varile koyuyorsun, yakıyorsun. Yargıtay, normal bir ölümmüş gibi cezayı azaltmak için elinden geleni yapmış" dedi.

Kararı kesinlikle kabul etmediklerini ifade eden baba Gültekin, "Adli Tıp raporu kararı var. 11 profesörün imzası var bu kararda. Diri diri yakılmış bu kızcağız. Canavarca hisle değil de nasıl? Kararı tanımıyorum" dedi.