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Kartalkaya'da hayatını yitiren minik canların sıraları boş kaldı: Öğretmen ve öğrenciler yeni döneme hüzünlü başladı

Okullar dün 36 "canımız" eksik açıldı. Kartalkaya otel yangınında hayatlarını kaybeden 36 çocuğumuzun sıraları boş kaldı, arkadaşları ve öğretmenlerinde gözyaşı vardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025
Kartalkaya’da hayatını yitiren minik canların sıraları boş kaldı: Öğretmen ve öğrenciler yeni döneme hüzünlü başladı

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    Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınında annesi Ceren Yaman Doğan ile birlikte hayatını kaybeden Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Lalin Doğan, okulunda sınıf arkadaşları ve öğretmenleri tarafından anıldı.

    Doğan'ın sırasına çiçekler bırakıldı. Törende, müzik öğretmeni Gülcan Demirel, "Bugüne başlamak burada olmak daha da zor. Oysa 17 Ocak günü birçok güzel planla başlamıştı tatilimiz. Ancak ulusça yas tutacağımız kadar büyük ve acı bir olayla karşılaştık. Onu tanıyarak yüzünde gülümseme yaratmayacak kimse olamayacağını düşünüyorum. Ama çiçeğimizi erken soldurduk" dedi.

    Anma töreninde Lalin Doğan ile annesi Ceren Yaman Doğan için de dualar okundu.

    BOLU BELEDİYESİ'NDE FATURA MÜDÜRE KESİLDİ
    78 kişinin can verdiği otel yangınında ihmal iddialarının odağındaki Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan'ı görevden aldı.

    Arslan'ın görevden alınmasına, belediye ile otel arasındaki rapor oyununu ortay a çıkaran belgelerin sızdırılmasının neden olduğu öğrenildi. Tahsin Arslan, görevden alındığını doğruladı.

    Tanju Özcan, yangın denetimi yapılmadığını iddia etmiş, ancak belgelere göre ise 16 Aralık 2024'te Bolu İtfaiyesi denetiminden geçirildiğini ve 8 asli kusur tespit edilmişti.

    YANGIN BATTANİYESİNE TALEP ARTTI

    Edirne'deki fabrikada yerli imkanlarla üretilen yangın battaniyesi, kaynak örtüsü ve duman perdesi gibi yangın önleyici ürünler, yurt içi ve dışından talep görüyor.

    Fabrikada cam elyaf kumaş, keçe, iplik ve benzeri malzemeler kullanılarak yangın battaniyesi üretiliyor.

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