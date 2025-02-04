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Sarıyer'de korkunç yangın! Küle döndü

İstanbul Sarıyer'de iki katlı müstakil evin kazan dairesinde patlama sonrası çıkan yangın, büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken çevredeki evlerde bulunan vatandaşlar ise tahliye edildi.

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 06:28 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 06:28
Sarıyer’de korkunç yangın! Küle döndü

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    Yangın, saat 02.15 sıralarında Kocataş Mahallesi Sarnıç Sokak'ta iki katlı müstakil evde çıktı.

    İstanbul Sarıyer'de iki katlı müstakil evin kazan dairesinde patlama sonrası çıkan yangın, büyüyerek ormanlık alana sıçradı. (İHA)İstanbul Sarıyer'de iki katlı müstakil evin kazan dairesinde patlama sonrası çıkan yangın, büyüyerek ormanlık alana sıçradı. (İHA)

    BÜYÜK HASAR OLUŞTU
    Edinilen bilgiye göre, evin alt katında bulunan kazan dairesinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, üst kata ve dışarıda bulunan kömürlük ile kümese sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yangın, bu sırada ormanlık alana da sirayet etti.

    Evin alt katında bulunan kazan dairesinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. (İHA)Evin alt katında bulunan kazan dairesinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. (İHA)

    İtfaiye ekipleri bir yandan çevredeki evlerde bulunan vatandaşları tahliye ederken diğer yandan alevlere müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken müstakil ev ve kümes de büyük çapta hasar oluştu.

    Ekipler, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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