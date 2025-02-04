PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Enerji içeceği kurbanı oluyordu: Gencecik sporcu, ölümle burun buruna geldi

İngiltere'de 20 yaşındaki sporcu Jazmin Garza, ilk kez enerji içeceği tükettikten kısa bir süre içinde kalp krizi geçirdi. Art arda birden fazla kez kalp krizi geçiren genç sporcunun iç organları ciddi hasar gördü. Çok sayıda test yapılmasına rağmen doktorlar, kalp krizinin nedenini bulamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025
Enerji içeceği kurbanı oluyordu: Gencecik sporcu, ölümle burun buruna geldi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İngiltere'de sporcu Jazmin Garza (20), enerji içeceği tükettikten sonra spor salonunda kalp krizi geçirdi. Kalbi duran ve nefes almayı bırakan Jazmin'e, Isaac hemen CPR uyguladı.

    Gelen paramedikler kalbi yeniden çalıştırmak için şok tedavisi uyguladı. Gencin, birden fazla kez kalp krizi geçirdi ve bir seferinde kalbi 5 dakika boyunca durdu. Her kriz sırasında beyin ve organlarına oksijen gitmedi.

    Böbrekleri, akciğerleri ve kalbi ciddi hasar gördü. Doktorlar, ailesine geri getirmek için mucize gerektiğini söyledi. Doktorlar, çok sayıda test yapmasına rağmen kalp krizinin nedenini bulamadı. Jazmin, bilinmeyen bir kalp rahatsızlığı ile enerji içeceğinin birleşiminin bu duruma yol açmış olabileceğini düşünüyor.

    Uzmanlar açıklıyor: Enerji içecekleri kalbe zarar verir mi?Uzmanlar açıklıyor: Enerji içecekleri kalbe zarar verir mi?
    Uzmanlar açıklıyor: Enerji içecekleri kalbe zarar verir mi?

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ankara’da kritik görüşmeler! Başkan Erdoğan önce Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı daha sonra ise Steinmeier’ı kabul edecek
    Atama kararları Resmi Gazete’de: MGK Genel Sekreterliğine Okay Memiş Atandı
    Başkan Erdoğan’dan Kartalkaya faciası için net mesaj: Hesap sorulacak!
    Memura-emekliye kazanç rehberi: İkramiye ve promosyonda artış I Maaşlar nasıl değişecek?
    FETÖ bağlantılı provokatör Cemil Çiçek’e soruşturma
    Terörist rolüne girmişti! Oyuncu Melisa Sözen’in terör örgütü propagandası yapmak suçundan ifadesi alındı
    Lider Antep’te hata yapmadı! Gaziantep FK - Galatasaray 0-1 | MAÇ SONUCU
    Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar hakkında flaş gelişme!
    Dosyalardan Seda Sayan çıktı! Ünlülerin tefecisine operasyon: Suçüstü yakalandı
    Mansur Yavaş Roma’dan girdi Paris’ten çıktı! Ekrem İmamoğlu’nu Ankara’dan sıkıştırdı: Ben uçuşlarımın parasını belediyeye ödetmiyorum
    Kripto kapanı: Trump’ın coini binlerce yatırımcıyı vurdu!
    Ankara’da YPG’nin başını ezme zirvesi! Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı kabul edecek | Tarihi görüşmenin perde arkası
    DEM Partili Siirt Belediyesi’nde usulsüz işe alım skandalı: 35 kişinin sözleşmesi feshedildi
    Yenidoğan Çetesi’nin iki numarasıydı... İlker Gönen vakasından Cem Garipoğlu çıkarma çabası! Avukata urgan soruşturması
    Netanyahu-Trump görüşmesinin şifreleri: Kafada işgal masada siyonist harita var!
    Ekrem’e deprem etkisi! Aday için erken diyen Mansur Yavaş’tan Özel’e yalanlama İmamoğlu’na ültimatom: Yerinde dur, enerjimizi harcatma
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!
    Yunanistan’da deprem ve tsunami paniği! Santorini’den kaçış başladı
    MEMUR VE EMEKLİYE YENİ ZAM! Temmuz maaşları için ilk ipucu geldi! Kim ne kadar alacak? Memur ve SSK ve Bağ-Kurluya zamlı aylık hesaplaması