Enerji içeceği kurbanı oluyordu: Gencecik sporcu, ölümle burun buruna geldi

İngiltere'de sporcu Jazmin Garza (20), enerji içeceği tükettikten sonra spor salonunda kalp krizi geçirdi. Kalbi duran ve nefes almayı bırakan Jazmin'e, Isaac hemen CPR uyguladı.

Gelen paramedikler kalbi yeniden çalıştırmak için şok tedavisi uyguladı. Gencin, birden fazla kez kalp krizi geçirdi ve bir seferinde kalbi 5 dakika boyunca durdu. Her kriz sırasında beyin ve organlarına oksijen gitmedi.

Böbrekleri, akciğerleri ve kalbi ciddi hasar gördü. Doktorlar, ailesine geri getirmek için mucize gerektiğini söyledi. Doktorlar, çok sayıda test yapmasına rağmen kalp krizinin nedenini bulamadı. Jazmin, bilinmeyen bir kalp rahatsızlığı ile enerji içeceğinin birleşiminin bu duruma yol açmış olabileceğini düşünüyor.