Tunceli’de 2800 yıllık sır göründü!

Tunceli'de, Milattan Önce 8'inci Yüzyıl'da Murat Nehri'nin kıyısındaki sivri bir tepenin üzerine Urartular tarafından inşa edilen Pertek Kalesi, 1974 yılında Keban Barajı'nın kurulmasıyla su altında kalarak ada görünümüne kavuştu.

Pertek ilçesinin önemli tarihi ve turistik değerlerinden olan kale, Urartular'ın yanı sıra Persler'e, Helenler'e, Roma'ya, Selçuklular'a ve Mengücekliler'e ev sahipliği yaptı. Osmanlı İmparatorluğu zamanında onarımı yapılan 2 bin 800 yıllık kale, iç içe iki surdan oluşurken, surlar arasında da yapı kalıntıları bulunuyor.