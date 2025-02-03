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Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Katil Cemal Metin Avcı’ya verilen müebbet cezası bozuldu

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i boğup ölmeyince de yakan Cemal Metin Avcı’ya verilen ağır müebbet cezasını oy çokluğuyla bozdu. Mahkeme, ‘Haksız tahrik var, canavarlık da yok’ dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025
Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Katil Cemal Metin Avcı’ya verilen müebbet cezası bozuldu

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    Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu.

    Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, karara tepki göstererek "Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkan vekili ile iki üyenin karşı oyuna rağmen, üçe iki şekilde oy çokluğuyla kararı bozmuştur. Sanık Cemal Metin Avcı'nın müvekkillerin kızı Pınar Gültekin'i canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, kendisine aynı zamanda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği gerekçesiyle karar sanık lehine bozulmuştur" dedi.

    Epözdemir, şunları kaydetti:

    "Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkan vekili ile iki üyenin karşı oyuna rağmen, üçe iki şekilde oy çokluğuyla kararı bozmuştur. Sanık Cemal Metin Avcı'nın müvekkillerin kızı Pınar Gültekin'i canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, kendisine aynı zamanda haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği gerekçesiyle karar sanık lehine bozulmuştur. Bize göre Yargıtay'ın oy çokluğuyla aldığı bu karar açıkça hukuk garabeti mahiyetindedir. Tespit açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir."

    Yargıtay'ın bozma kararını eleştiren Epözdemir, "İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda karar verir ve karar bu haliyle kesinleşirse sanık Cemal Metin Avcı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecektir. Kendisine netice ceza olarak 12 yıl hapis cezası verilmesi halinde, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları tatbik edildikten sonra 7 yıl cezaevinde kalacaktır.

    SERBEST BİLE KALABİLİR
    Üst sınırdan 18 yıl hapis cezası verildiği takdirde ise şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları uygulandıktan sonra 11 yıl cezaevinde kalacaktır. Ceza infaz hukukunun temel prensibi ve amacı ıslah iken, bize göre hunharca ve vahşice cinayet işleyen bu sanığın topluma karışması kamu vicdanında ve müvekkil ailenin vicdanında derin yaralar açacaktır" dedi.

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