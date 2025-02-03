Mucize kurtuluş! Mehmet Ali Şakiroğlu 260 saat enkaz altında kaldı: Kendi idrarını içip çiçek yiyerek hayatta kaldı

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük bir yıkıma neden olmuş, binlerce insan hayatını kaybetmişti. "Asrın felaketi" olarak adlandırılan bu depremde, Mehmet Ali Şakiroğlu oğlunun tedavi gördüğü hastanede depreme yakalanmıştı.

Şakiroğlu, tam 260 saat enkaz altında kaldı. İdrarını içerek hayata tutundu, canlı çiçekleri, küçük parçalara bölerek hayatta kaldı. O, 260 saat boyunca açlığa, susuzluğa ve korkuya rağmen direndi. 260'ıncı saatte enkazdan sağ çıkarıldı. Genç adam, enkaz aldında kalarak yaşadıklarını anlatattı. Herkesi duygulandırdı. Mehmet Ali Şakiroğlu'nun hikâyesi, insanın hayatta kalma mücadelesinde umudunu asla yitirmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

'DÜNYALAR BENİM OLDU'

Mehmet Ali Şakiroğlu, "Ben depremin 12'nci günü gece çıktım. Enkazın altında 2 gün daha dayanabilirdim. Enkazın altında elimle bir şeyler ararken canlı çiçek geldi. Çiçek plastik de olsa yiyecektim. Çiçekleri küçük parçalara bölüp yiyordum, kendi idrarımla beslendim ve sürekli devir daim yaptım. Ağzımda çiğneyip onun suyunu almaya çalışıyordum. Ağzım yukarı şekilde yatıyordum. Avucuma ne kadar idrarım gelirse o kadar ağzıma götürüyordum. Yaşam mücadelesi verdim, ümidimi Allah'tan kesmedim. Ben ayağımı salladım, yukarıdaki operatör 'burada ayak var' diye bağırdı. Operatör 'burada bir ayak var' deyince dünyalar benim oldu.

'BABA GEL DİYORDU'

Eşi enkaz altındayken hep çıkacağını ümit eden Neclanur Şakiroğlu, "Ben her zaman kocam beni bırakmaz dedim. Rüyamda gördüm. Çocuğum o gece 'baba gel' diyordu. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" dedi.



EGE'DE DEPREM FIRTINASI

Ege Denizi'nde dün büyüklükleri 3,5 ve 4,8 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi. Saat 15.55'te Santorini Adası yakınlarında 4,8 ve 20.41'de 4,5, 20.45'te 4,4 büyüklüğünde yeni sarsıntılar kaydedildi. Etkinlikler iptal edildi, eğitime bir gün ara verildi. Bölgede son 48 saatte 200'den fazla sarsıntı yaşandı.