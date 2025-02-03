Mehmet Ali Neşeli, depremde ailesini kaybetti, hukuk mücadelesine omuz verdi!

Yaklaşık 13 yıldır avukatlık yapan Mehmet Alper Neşeli, Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde annesi Emine ve avukat babası Hayrettin Neşeli ile eşinin ailesini kaybetti.

Kendisi enkazdan 6 saat sonra ağır yaralı olarak sağ kurtulmayı başardı. Çocukken yerleştikleri sitede yaklaşık 20 yılını geçiren Neşeli, hem meslektaşı avukat babası ile annesinin hem de çocukluğundan beri tanıdığı komşularının ölümü nedeniyle sorumluların cezalandırılması için yoğun mesai harcıyor.

Avukat yaşadıkları sitede yıkılması sonucu 169 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan yargılanmasında hem müşteki hem de müşteki avukatı olarak yer alıyor. En büyük isteği kendisine meslekte rol model olan babasına yakışır şekilde onların haklarını savunmak. Avukat, ailesinin cenazesine depremin 5. gününde ulaşabildiğini ifade ederek, o günden bu yana verdiği hukuk mücadelesini şöyle anlattı: "Benim hayatta müdahil olduğum en zor dava diyebilirim çünkü içerisinde annem ve babamın da hakları var. Onların rahat uyuması ve benim de geceleri rahat uyuyabilmem i��in elindem gelen her şeyi yapmak zorunda olduğum bir dava. Babamla uzun yıllar aynı mesleği sürdürme hayali yarım kaldı."