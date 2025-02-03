PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İstanbul İtfaiyesi'nde dolandırıcılık ateşi! Yüksek kar vaadiyle çevresini kandırdı: 300 milyon TL topladı

İBB’de itfaiye onbaşısı Salih Çapkın, meslektaşlarını 300 milyon lira dolandırdı. Hakkında soruşturma başlatıldı. Suçu ise eşinin üstüne attı.

Yunus Emre Kavak Yunus Emre Kavak
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025
İstanbul İtfaiyesi’nde dolandırıcılık ateşi! Yüksek kar vaadiyle çevresini kandırdı: 300 milyon TL topladı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul İtfaiyesi'nde 2011'den bu yana görevli olan Onbaşı Salih Çapkın, bir süredir mesai arkadaşlarından borsada yatırım yapacağını söyleyerek yüksek kar vaadiyle para topladı.

    Önce yüzde 3 kâr dağıtan Çapkın, daha sonra oranı yüzde 8'e çıkardı. Meslektaşlarından 50 bin lira ile 10 milyon lira arasında miktarlar alarak iddiaya göre toplamda 300 milyon liraya ulaştı. Ancak parasını geri isteyenlere ödeme yapamadı. Mağdurların şikayeti üzerine ifadesi alınan Çapkın, eşini suçladı.

    EŞİM BENİ DE KANDIRDI
    "Eşim Kübra 2 yıl önce borsa danışmanlığı yapacağını söyleyip işinden ayrıldı. Bana da "Arkadaşlarından para iste, onlara kazandırayım" dedi. Birçok arkadaşım miktarını hatırlayamadığım tutarlarda para gönderdi.

    50 milyon topladım, 30 milyon kar dağıttım. Eşimin iki kişi ile borsa yatırımı yaptığını öğrendim. Son günlerde paranın 'COİN kripto hesabında olduğunu belirterek 'Sorun çıktı ödeme yapamıyoruz' dediler. Eşim beni de oyaladı" ifadesini kullandı. Serbest bırakıldı. Soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

    Salih Çapkın, borsa danışmanlığı yapan eşi Kübra ve onunla birlikte hareket eden iki kişiden şikayetçi oldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Gözler Ankara’da! Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem Bolu’daki otel yangını faciası
    PAZARLIK ZAMANI: 7.4 milyon çalışan ve emekliye toplu sözleşme! Masaya neler gelecek?
    Şanlıurfa’da freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
    Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak! Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsü açılıyor
    Ege Denizi beşik gibi! Peş peşe depremler neyin habercisi? Naci Görür ve Şükrü Ersoy’dan uyarı
    Ünlü şarkıcı İrem Derici’den sektördeki tekelleşmeye gözdağı: Kimse önümde duramaz
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar’da: Suriye’de teröre yer yok
    Transfer çalışmaları hız kesmiyor: Fırtına’nın hedefi Adem Zorgane!
    Başkan Erdoğan’dan CHP’deki kayıkçı kavgasına tepki: Ana muhalefet mi sirk çadırı mı? Erken seçim tartışmalarına nokta | LGBT ile mücadele
    İşler şimdi kızışıyor: Huawei ve Tencent DeepSeek’i bulut sistemlerine dahil etti
    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı
    KAMUYA 3.900 MEMUR ALINACAK! İtfaiye eri, mimar, zabıta alımı başladı: EGM, YÖK, MEB, İçişleri Bakanlığı...
    Kanarya golcüleriyle döndü! Fenerbahçe Rizespor 3-2 | MAÇ SONUCU
    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek
    CHP’li Çanakkale Belediyesi’nin çalışanı uyuşturucu baronu çıktı! Metamfetamin ve Lyrica’ya şifreleme
    81 ilde sosyal konut seferberliği! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı... Valiliklere genelge gitti
    CHP’den foto oyun! Mansur Yavaş’ı Çağlayan’a zorla getirdiler | Tarifeli uçakta ekonomi sınıfı tiyatrosu
    Goncagül Sunar tekelleşmenin perde arkasını anlattı! Hepimizin bildiği ama sustuğu sırlar...
    Kardelenler’in Koray’ı Barış Falay’ın eşi meğer kendisinden de ünlüymüş! Bir İstanbul Masalı’nın güzeliyle 19 yıldır evli!
    Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...