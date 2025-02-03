İstanbul İtfaiyesi’nde dolandırıcılık ateşi! Yüksek kar vaadiyle çevresini kandırdı: 300 milyon TL topladı

İstanbul İtfaiyesi'nde 2011'den bu yana görevli olan Onbaşı Salih Çapkın, bir süredir mesai arkadaşlarından borsada yatırım yapacağını söyleyerek yüksek kar vaadiyle para topladı.

Önce yüzde 3 kâr dağıtan Çapkın, daha sonra oranı yüzde 8'e çıkardı. Meslektaşlarından 50 bin lira ile 10 milyon lira arasında miktarlar alarak iddiaya göre toplamda 300 milyon liraya ulaştı. Ancak parasını geri isteyenlere ödeme yapamadı. Mağdurların şikayeti üzerine ifadesi alınan Çapkın, eşini suçladı.

EŞİM BENİ DE KANDIRDI

"Eşim Kübra 2 yıl önce borsa danışmanlığı yapacağını söyleyip işinden ayrıldı. Bana da "Arkadaşlarından para iste, onlara kazandırayım" dedi. Birçok arkadaşım miktarını hatırlayamadığım tutarlarda para gönderdi.

50 milyon topladım, 30 milyon kar dağıttım. Eşimin iki kişi ile borsa yatırımı yaptığını öğrendim. Son günlerde paranın 'COİN kripto hesabında olduğunu belirterek 'Sorun çıktı ödeme yapamıyoruz' dediler. Eşim beni de oyaladı" ifadesini kullandı. Serbest bırakıldı. Soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Salih Çapkın, borsa danışmanlığı yapan eşi Kübra ve onunla birlikte hareket eden iki kişiden şikayetçi oldu.