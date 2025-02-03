Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak Sarallar Suç Örgütü üyesini yurt dışına kaçırdı!

İstanbul- İpsala sınır kapısı arasında Sarallar Suç Örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın kaçış organizasyonunu, şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın planladığı belirlendi.

Kayıtlara göre, 15 Ocak'ta Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube'de 3. Sınıf Emniyet Müdürü olan Mehmet Deniz Karakurt ile Kenan Koçak, Ataşehir'deki bir siteye geldi. Kısa süre sonra araca Yıldırım bindi. Ekip, Avrupa yakasına geçip İpsala'ya doğru hareket etti. Kendilerini başka bir araçla Enver Aktaş adlı kişi izledi.

Kaçakların Kınalı Mevkii'nden devam ederek E84 karayolunu kullandığı, Tekirdağ, Malkara ve Keşan üzerinden devam ederek İpsala Kara Hudut Kapısı istikametine gittiği Plaka Tanıma Sistemi (PTS) plaka tanıma sistemi kameralarından belirlendi. Aktaş'ın kullandığı 34 MOP 459 plakalı otomobilin de diğer aracın peşinden İpsala Kara Hudut Kapısı istikametine gittiği tespit edildi.

İki aracın öncü-artçı şekilde Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'na giderken PTS bünyesindeki 19 kameradan geçtiği, Enver Aktaş ile şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın 34 MOP 459 plakalı otomobille saat 17.33 sıralarında İpsala'dan çıkış yaptıkları kaydedildi. Koçak'ın aynı gün 20.31'de Türkiye'ye döndüğü, Aktaş'ın ise iki gün sonra İpsala Sınır Kapısı'ndan yabancı plakalı otomobille giriş yaptığı belirlendi.

İstanbul'da Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda firari Yıldırım'ın yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasına yardımcı olan Karakurt, Koçak ve Aktaş yakalanarak emniyete sevk edildi. Aramalarda Aktaş'ın evinde 5 bin Euro, 10 bin dolar ve 56 fişek, polis müdürü Karakurt'un evinde ise 2 bin Euro ele geçirildi. Zanlıların sorgularının devam ettiği bildirildi.