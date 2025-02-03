Bursa’da feci kaza! Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ataman G. (25) idaresindeki 16 S 7672 plakalı öğrenci servis minibüsü, Cerrah Mahallesi'nde Nazan T. (47) yönetimindeki 16 AGA 253 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ataman G. (25) idaresindeki 16 S 7672 plakalı öğrenci servis minibüsü, Cerrah Mahallesi'nde Nazan T. (47) yönetimindeki 16 AGA 253 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada servis minibüsünün sürücüsü, 7 öğrenci ile 1 rehber öğretmen ve otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.