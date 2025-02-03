13 yaşında 39 suç kaydı var! Tramvay tutamaklarını kesen çocuklar yakalandı

KAYSERİ'DE YOLCULUK YAPTIKLARI TRAMVAYIN TUTAMAKLARINI KESİP CAMLARINI KAFA ATARAK KIRAN 2 ÇOCUK YAKALANDI. ÇOCUKLARDAN BİRİNİN HENÜZ 13 YAŞINDA 39 SUÇ KAYDI BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ. (İHA)

13 YAŞINDA 39 SUÇ KAYDI VAR

Ekipler tarafından tespit edilen H.T.'nin cezai ehliyetinin bulunmaması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon kurulurken, 13 yaşındaki A.D.'nin ise 39 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. A.D. hakkında gerekli işlemler başlatıldı.