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13 yaşında 39 suç kaydı var! Tramvay tutamaklarını kesen çocuklar yakalandı

Kayseri’de tramvayda yolculuk yapan 11 ve 13 yaşlarındaki iki çocuk, araç içinde taşkınlık yaparak maddi zarara yol açtı. Tramvayın tutamaklarını kesen, camlara kafa atarak kıran ve koltuklara zarar veren çocukların anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faillerin A.D. (13) ve H.T. (11) olduğunu tespit etti. Faillerden 13 yaşındaki A.D.’nin ise 39 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

İHA İHA
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 19:04 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 19:13
13 yaşında 39 suç kaydı var! Tramvay tutamaklarını kesen çocuklar yakalandı

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    Kayseri'de geçtiğimiz günlerde tramvayda yolculuk yapan çocuklar, tramvayda taşkınlık yaptı.

    Tramvay tutamaklarını kesen çocuklar yakalandı

    KAYSERİ'DE YOLCULUK YAPTIKLARI TRAMVAYIN TUTAMAKLARINI KESİP CAMLARINI KAFA ATARAK KIRAN 2 ÇOCUK YAKALANDI. ÇOCUKLARDAN BİRİNİN HENÜZ 13 YAŞINDA 39 SUÇ KAYDI BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ. (İHA)KAYSERİ'DE YOLCULUK YAPTIKLARI TRAMVAYIN TUTAMAKLARINI KESİP CAMLARINI KAFA ATARAK KIRAN 2 ÇOCUK YAKALANDI. ÇOCUKLARDAN BİRİNİN HENÜZ 13 YAŞINDA 39 SUÇ KAYDI BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ. (İHA)

    Tramvayın tutamaklarını kesen çocuklar, camları da kafa atarak kırdı. Kestikleri tutamaklara tutunarak sallanan çocukların koltuklara ve tramvayın çeşitli yerlerine de zarar verdiği anlar tramvayda bulunan kameralara yansıdı.

    KAYSERİ'DE YOLCULUK YAPTIKLARI TRAMVAYIN TUTAMAKLARINI KESİP CAMLARINI KAFA ATARAK KIRAN 2 ÇOCUK YAKALANDI. ÇOCUKLARDAN BİRİNİN HENÜZ 13 YAŞINDA 39 SUÇ KAYDI BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ. (İHA)KAYSERİ'DE YOLCULUK YAPTIKLARI TRAMVAYIN TUTAMAKLARINI KESİP CAMLARINI KAFA ATARAK KIRAN 2 ÇOCUK YAKALANDI. ÇOCUKLARDAN BİRİNİN HENÜZ 13 YAŞINDA 39 SUÇ KAYDI BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ. (İHA)

    Olayın ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin A.D. (13) ve H.T. (11) olduğunu belirledi.

    KAYSERİ'DE YOLCULUK YAPTIKLARI TRAMVAYIN TUTAMAKLARINI KESİP CAMLARINI KAFA ATARAK KIRAN 2 ÇOCUK YAKALANDI. ÇOCUKLARDAN BİRİNİN HENÜZ 13 YAŞINDA 39 SUÇ KAYDI BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ. (İHA)KAYSERİ'DE YOLCULUK YAPTIKLARI TRAMVAYIN TUTAMAKLARINI KESİP CAMLARINI KAFA ATARAK KIRAN 2 ÇOCUK YAKALANDI. ÇOCUKLARDAN BİRİNİN HENÜZ 13 YAŞINDA 39 SUÇ KAYDI BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ. (İHA)

    13 YAŞINDA 39 SUÇ KAYDI VAR
    Ekipler tarafından tespit edilen H.T.'nin cezai ehliyetinin bulunmaması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon kurulurken, 13 yaşındaki A.D.'nin ise 39 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. A.D. hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

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