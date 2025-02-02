Sibirya soğukları geliyor: Tarih verildi I İstanbul karla tanışacak!

Kara hasret kalan İstanbul, önümüzdeki hafta Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Çarşamba ve Perşembe günleri yoğun kar yağışı beklenirken, sıcaklıklar sıfırın altına düşecek.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santimetreye ulaşması bekleniyor Çarşamba günü 1-5 santimetre aralığında, Perşembe günü ise 10-20 santimetreye kadar kar yağışı görülebilir. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabileceği tahmin ediliyor.

PERŞEMBE YOĞUNLAŞABİLİR

Özellikle sabah ve gece saatlerinde sis, kırağı ve buzlanma riski artacak. Ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği belirtilirken, yetkililer zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmamasını öneriyor. Normallerinin altına düşecek sıcaklıklar 10 Şubat'a kadar etkisini hissettirecek.

Barış SAVAŞ-Batuhan ALTINBAŞ