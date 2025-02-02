Gaziantep'te zincirleme felaket! Araçlar alev aldı: Ölü ve yaralı var (AA)

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Otobüste bulunan çok sayıda yolcu ise havanın soğuk olması nedeniyle Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.