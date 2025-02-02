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Gaziantep'te zincirleme felaket! Araçlar alev aldı: Ölü ve yaralı var

Gaziantep'te dehşet anları yaşandı. Yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

AA AA
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 05:02 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 05:04
Gaziantep’te zincirleme felaket! Araçlar alev aldı: Ölü ve yaralı var

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    Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı yol ayrımı yakınlarında yolcu otobüsü, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    Gaziantep'te zincirleme felaket! Araçlar alev aldı: Ölü ve yaralı var (AA)Gaziantep'te zincirleme felaket! Araçlar alev aldı: Ölü ve yaralı var (AA)

    Kazanın ardından tır ve otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Gaziantep'te zincirleme felaket! Araçlar alev aldı: Ölü ve yaralı var (AA)Gaziantep'te zincirleme felaket! Araçlar alev aldı: Ölü ve yaralı var (AA)

    1 ÖLÜ, 19 YARALI
    Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Kazada yaralanan 20 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Nurdağı Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan otobüs muavini Veysel Feyda (37), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Gaziantep'te zincirleme felaket! Araçlar alev aldı: Ölü ve yaralı var (AA)Gaziantep'te zincirleme felaket! Araçlar alev aldı: Ölü ve yaralı var (AA)

    Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Otobüste bulunan çok sayıda yolcu ise havanın soğuk olması nedeniyle Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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