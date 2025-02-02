Karaman'da eşiyle ilişkisi olan hastane müdürüne tuzak kurdu: "Nasılmış sapıklık yapmak"

Karaman'da Süleyman H. isimli koca, eşinin ilişki yaşadığını iddia ettiği hastane müdürü Şemsettin D.'yi (45) tüfekle yaraladı. Tutuklanan Süleyman Y.'nin (27) eşi H.Y.'nin ifadesi ortaya çıktı. Ev hapsi verilen H.Y., "Şemsettin D. ile aramızda cinsel ve duygusal bir birliktelik yoktu. Eşim beni yanlış anladı. Önce beni dövdü, Şemsettin D.'yi zorla eve çağırttı" ifadelerini kullandı.

Süleyman Y. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Birisini vurdum gelin, alın' dedi. (DHA)

"BİRİNİ VURDUM GELİN"

Olay, 30 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'ta meydana geldi. İş makinesi operatörü Süleyman Y., evinin önünde Şemsettin D.'yi tüfekle sol bacağından vurdu. Süleyman Y. daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Birisini vurdum gelin, alın' dedi. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

"NASILMIŞ SAPIKLIK YAPMAK"

Süleyman Y. polise teslim olurken yanından geçtiği yaralı Şemsettin D.'ye "Nasılmış, sapıklık yapmak" ifadelerini kullandı. Ağır yaralanan Şemsettin D., kaldırıldığı hastaneden Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Karaman'da hastane müdürü Şemsettin D. (DHA)

"EŞİM YANLIŞ ANLADI"

Cuma günü adliyeye sevk edilen Süleyman Y., tutuklanarak cezaevine gönderilirken eşi H.Y.'ye de ev hapsi cezası verildi. H.Y.'nin ifadesinde, "Eşim Şemsettin D.'nin mesajlarını yanlış anladı. Şemsettin D. ile aramızda ne cinsel ne duygusal hiçbir şey yaşanmadı. Anlatmaya çalıştım ama ikna edemedim. Evde ilk başta beni darbetti. Daha sonra zorla beni tehdit ederek Şemsettin D.'yi eve çağırttı" dediği öğrenildi.

Eş H.Y.’nin ifadesinde, “Eşim Şemsettin D.'nin mesajlarını yanlış anladı.ʺ dedi. (DHA)