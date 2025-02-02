PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Karaman'da eşiyle ilişkisi olan hastane müdürüne tuzak kurdu: "Nasılmış sapıklık yapmak"

Karaman'da Süleyman H. isimli eş, karısıyla ilişki yaşadığını düşündüğü hastane müdürü Şemsettin D.'ye tüfekle ateş açtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Süleyman Y., "Birini vurdum gelin, alın" diyerek polise teslim oldu. Şemsettin D. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Süleyman H. tutuklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 16:59 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 17:34
Karaman’da eşiyle ilişkisi olan hastane müdürüne tuzak kurdu: Nasılmış sapıklık yapmak

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Karaman'da Süleyman H. isimli koca, eşinin ilişki yaşadığını iddia ettiği hastane müdürü Şemsettin D.'yi (45) tüfekle yaraladı. Tutuklanan Süleyman Y.'nin (27) eşi H.Y.'nin ifadesi ortaya çıktı. Ev hapsi verilen H.Y., "Şemsettin D. ile aramızda cinsel ve duygusal bir birliktelik yoktu. Eşim beni yanlış anladı. Önce beni dövdü, Şemsettin D.'yi zorla eve çağırttı" ifadelerini kullandı.

    Süleyman Y. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Birisini vurdum gelin, alın' dedi. (DHA) Süleyman Y. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Birisini vurdum gelin, alın' dedi. (DHA)

    "BİRİNİ VURDUM GELİN"

    Olay, 30 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'ta meydana geldi. İş makinesi operatörü Süleyman Y., evinin önünde Şemsettin D.'yi tüfekle sol bacağından vurdu. Süleyman Y. daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Birisini vurdum gelin, alın' dedi. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    "NASILMIŞ SAPIKLIK YAPMAK"

    Süleyman Y. polise teslim olurken yanından geçtiği yaralı Şemsettin D.'ye "Nasılmış, sapıklık yapmak" ifadelerini kullandı. Ağır yaralanan Şemsettin D., kaldırıldığı hastaneden Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    Karaman'da hastane müdürü Şemsettin D. (DHA) Karaman'da hastane müdürü Şemsettin D. (DHA)

    "EŞİM YANLIŞ ANLADI"

    Cuma günü adliyeye sevk edilen Süleyman Y., tutuklanarak cezaevine gönderilirken eşi H.Y.'ye de ev hapsi cezası verildi. H.Y.'nin ifadesinde, "Eşim Şemsettin D.'nin mesajlarını yanlış anladı. Şemsettin D. ile aramızda ne cinsel ne duygusal hiçbir şey yaşanmadı. Anlatmaya çalıştım ama ikna edemedim. Evde ilk başta beni darbetti. Daha sonra zorla beni tehdit ederek Şemsettin D.'yi eve çağırttı" dediği öğrenildi.

    Eş H.Y.’nin ifadesinde, “Eşim Şemsettin D.'nin mesajlarını yanlış anladı.ʺ dedi. (DHA)Eş H.Y.’nin ifadesinde, “Eşim Şemsettin D.'nin mesajlarını yanlış anladı.ʺ dedi. (DHA)

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan CHP’deki kayıkçı kavgasına tepki: Ana muhalefet mi sirk çadırı mı? Erken seçim tartışmalarına nokta | LGBT ile mücadele
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar’da: Suriye’de teröre yer yok
    Kardelenler
    Ege Denizi beşik gibi! Peş peşe depremler neyin habercisi? Naci Görür ve Şükrü Ersoy’dan uyarı
    KAMUYA 3.900 MEMUR ALINACAK! İtfaiye eri, mimar, zabıta alımı başladı: EGM, YÖK, MEB, İçişleri Bakanlığı...
    Mourinho’dan Diego Carlos kararı! Rize maçı 11’ini belirledi
    CHP’li Çanakkale Belediyesi’nin çalışanı uyuşturucu baronu çıktı! Metamfetamin ve Lyrica’ya şifreleme
    Galatasaray’a Morata’dan sonra bir dünya yıldızı daha! Görüşme başladı
    Gözler Ankara’da! Kabine yarın toplanacak! Ana gündem Bolu’daki otel yangını faciası
    Fenerbahçe’den çifte transfer! Maximin yerine gelecek
    81 ilde sosyal konut seferberliği! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı... Valiliklere genelge gitti
    CHP’den foto oyun! Mansur Yavaş’ı Çağlayan’a zorla getirdiler | Tarifeli uçakta ekonomi sınıfı tiyatrosu
    NARİN GÜRAN OLAYINDA FLAŞ! Yüksel ya da Enes’ten itiraf mı gelecek? Gerekçeli kararda patika yol detayı
    Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan vergi kaçıran oyunculara denetim
    Öcalan DEM Parti’ye ne talimat verdi? İmralı’dan gelen mesajı iletmeme çabası: YPG’den 15 Şubat sinyali
    Mansur Yavaş ve Özgür Özel’den Ön seçim yüzleşmesi! Sır görüşmede yine anket önerisi | CHP Genel Merkezi’nde İmamoğlu huzursuzluğu
    Goncagül Sunar tekelleşmenin perde arkasını anlattı! Hepimizin bildiği ama sustuğu sırlar...
    Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak gözaltında! Sarallar suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım’ın kaçışına yardım!
    Kardelenler’in Koray’ı Barış Falay’ın eşi meğer kendisinden de ünlüymüş! Bir İstanbul Masalı’nın güzeliyle 19 yıldır evli!
    Barış Manço’nun gerçek adını duyan şaşkın! Tam 4 ismi var: Her birinin hikayesi farklı! Onu Barış Abi olarak tanıdık ama...