Yeni doğurduğu bebeği camdan atmıştı! Cani annenin ifadesi ortaya çıktı: Sigara içerken doğum...

SİGARA İÇERKEN DOĞUM! Sonrasında dizlerinin ağrımaya başladığını dile getiren şüpheli Ayşe Y., annesiyle birlikte Tuzla Devlet Hastanesine gittiklerini, acil polikliniğinde regl olması nedeniyle dizlerinin ağrıdığını söylemesi üzerine kendisine iğne yaptıklarını, aynı tarihte taburcu olduğunu, olay gecesi evlerine geri döndüklerini, duş almak amacıyla kalktığında dolaptan kıyafetlerini ayarladığını ve camın önünde bulunan sandalyeye oturarak sigara içtiğini, ancak sandalyeden kalktığı anda dizlerinin titrediğini ve su gelmeye başladığını, çamaşırını ve pijamasını çıkardığını, kıyafetlerini almak amacıyla yere eğildiği esnada aşağı baktığında kan geldiğini, sonra doğumun başladığını ve doğum yaptığını fark ettiğini anlattı.

Yeni doğan bebeğini camdan aşağı atmıştı. Skandal olayda flaş gelişme!

"AĞLAMA SESİNDEN KORKARKEN ELİMDEN DÜŞÜRDÜM"

Ardından doğumun hızlı bir şekilde gerçekleştiğini ileri süren şüpheli anne, çocuğun ağlamadığını, ne yaşadığını tam olarak anlayamadığını ve korkudan bağını çektiğini ve bu şekilde çocuğun kendisinden ayrıldığını, akabinde üzerini giydiğini, bebeği kucağına aldığını, bebeğin ağlamadığını ve nefes almadığını, hava almak ve ağlarsa ailesinin duymaması amacıyla camın önüne yaklaştığını, ellerinin titrediğini ve çocuğu tutamadığını, bebeğin camdan aşağı düştüğünü, kullanmış olduğu telefonla 112 ihbar hattını aradığını, daha sonra lavaboya girerek kendisini temizlediğini beyan etti.

20 YILA KADAR HAPİS TALEBİYLE YARGILANACAK

Soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu raporunda ise mağdur bebeğin yaralanmasının BTM ile giderilemeyecek ölçüde olduğu, yaşamını tehlikeye soktuğunun anlaşıldığı vurgulandı. Savcılık, tüm deliller ışığında şüphelinin ikametinde doğum yaptığını, akabinde mağdur bebeğin kordonunu keserek kucağına aldığını ve apartmanın ikinci katında bulunan evinin camından aşağıya attığını açıkladı. Alt soyu olan kızını kasten öldürmeye teşebbüs ettiği belirlenen şüpheli Ayşe Y. hakkında "Altsoy'dan Akrabayı Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.