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Yeni doğurduğu bebeği camdan atmıştı! Cani annenin ifadesi ortaya çıktı: Sigara içerken doğum...

İstanbul Pendik’te 1 Mart gecesi apartman bahçesinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, olayın perde arkası ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ayşe Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, iddianamede annenin ifadesine de yer verdi. Ayşe Y., doğum yapacağını fark etmediğini, bir anda sancılarının başladığını ve doğumun gerçekleştiğini söyledi. Şüpheli anneye 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 18:13 Güncelleme Tarihi :02 Şubat 2025 , 18:27
Yeni doğurduğu bebeği camdan atmıştı! Cani annenin ifadesi ortaya çıktı: Sigara içerken doğum...

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    Pendik'te 1 Mart tarihinde gece saatlerinde apartmanın bahçesinde yeni doğan bir bebek bulundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, yeni doğurduğu bebeğini birinci katta bulunan evinden aşağı attığı öğrenilen anne Ayşe Y. adli makamlarca tutuklanmıştı.

    Yeni doğan bebeğini camdan aşağı atmıştı. Skandal olayda flaş gelişme!Yeni doğan bebeğini camdan aşağı atmıştı. Skandal olayda flaş gelişme!

    KAN DONDURAN OLAYDA ÇARPICI DETAYLAR
    Savcılık korkunç olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. SABAH'ta yer alan habere göre; Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen terk edilmiş bebek ihbarıyla ortaya çıkan olayda, bebeğin toprak zeminde yaralı halde bulunduğu, sevk edildiği hastanede tedavi altına alındığı anlatıldı. İddianamede adeta ölüme terk edilen bebeğin annesi Ayşe Y.'nin ifadesine de yer verildi.

    Yeni doğan bebeğini camdan aşağı atmıştı. Skandal olayda flaş gelişme!Yeni doğan bebeğini camdan aşağı atmıştı. Skandal olayda flaş gelişme!

    REGL OLMAMA ŞİKAYETİ
    İfadesinde erkek arkadaşı Danyal Ç. ile birçok kez cinsel ilişki yaşadıklarını söyleyen şüphel anne, Temmuz ayından beri regl olmadığını, 19 Ekim 2023 tarihinde hastaneye regl olmadığı şikayetiyle başvurması sonrasında hastane görevlilerinin gebe olduğu ihtimalinin fazla olduğunu söylemesi nedeniyle öğrendiğini ancak alkollü olması nedeniyle kan vermeyerek hastaneden ayrıldığını, 29 Şubat 2024 tarihinde karnının ağrıdığını, sonrasında kan geldiğini, bu nedenle regl olduğunu düşündüğünü söyledi.

    Yeni doğan bebeğini camdan aşağı atmıştı. Skandal olayda flaş gelişme!Yeni doğan bebeğini camdan aşağı atmıştı. Skandal olayda flaş gelişme!

    SİGARA İÇERKEN DOĞUM!
    Sonrasında dizlerinin ağrımaya başladığını dile getiren şüpheli Ayşe Y., annesiyle birlikte Tuzla Devlet Hastanesine gittiklerini, acil polikliniğinde regl olması nedeniyle dizlerinin ağrıdığını söylemesi üzerine kendisine iğne yaptıklarını, aynı tarihte taburcu olduğunu, olay gecesi evlerine geri döndüklerini, duş almak amacıyla kalktığında dolaptan kıyafetlerini ayarladığını ve camın önünde bulunan sandalyeye oturarak sigara içtiğini, ancak sandalyeden kalktığı anda dizlerinin titrediğini ve su gelmeye başladığını, çamaşırını ve pijamasını çıkardığını, kıyafetlerini almak amacıyla yere eğildiği esnada aşağı baktığında kan geldiğini, sonra doğumun başladığını ve doğum yaptığını fark ettiğini anlattı.

    Yeni doğan bebeğini camdan aşağı atmıştı. Skandal olayda flaş gelişme!Yeni doğan bebeğini camdan aşağı atmıştı. Skandal olayda flaş gelişme!

    "AĞLAMA SESİNDEN KORKARKEN ELİMDEN DÜŞÜRDÜM"
    Ardından doğumun hızlı bir şekilde gerçekleştiğini ileri süren şüpheli anne, çocuğun ağlamadığını, ne yaşadığını tam olarak anlayamadığını ve korkudan bağını çektiğini ve bu şekilde çocuğun kendisinden ayrıldığını, akabinde üzerini giydiğini, bebeği kucağına aldığını, bebeğin ağlamadığını ve nefes almadığını, hava almak ve ağlarsa ailesinin duymaması amacıyla camın önüne yaklaştığını, ellerinin titrediğini ve çocuğu tutamadığını, bebeğin camdan aşağı düştüğünü, kullanmış olduğu telefonla 112 ihbar hattını aradığını, daha sonra lavaboya girerek kendisini temizlediğini beyan etti.

    20 YILA KADAR HAPİS TALEBİYLE YARGILANACAK
    Soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu raporunda ise mağdur bebeğin yaralanmasının BTM ile giderilemeyecek ölçüde olduğu, yaşamını tehlikeye soktuğunun anlaşıldığı vurgulandı. Savcılık, tüm deliller ışığında şüphelinin ikametinde doğum yaptığını, akabinde mağdur bebeğin kordonunu keserek kucağına aldığını ve apartmanın ikinci katında bulunan evinin camından aşağıya attığını açıkladı. Alt soyu olan kızını kasten öldürmeye teşebbüs ettiği belirlenen şüpheli Ayşe Y. hakkında "Altsoy'dan Akrabayı Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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