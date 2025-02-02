Kaligrafı ustası Etem Çalışkan son yolculuğuna uğurlandı

Kaligrafı ustası Ethem Çalışkan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. (Fotoğraf: DHA)

ETEM ÇALIŞKAN KİMDİR?

Yeni yazı ile hat yapan Etem Çalışkan, Türkiye'de ders kitaplarında yer alan Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı'nın yazımını yapan kişidir; fonda yer alan meşhur Atatürk portresinin de çizeridir. Anıtkabir'in inşası sırasında kitabelerin yazılmasında emeği geçen sanatçının en önemli çalışmaları arasında Atatürk'ün imzasını stilize etmesi, Kur'an'ın Türkçe mealini yeni yazı ile yazması ve Nutuk'u kaligrafik olarak iki cilt halinde yazması yer alır.