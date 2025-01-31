Flörtünüzü dikkatli seçin! Şubat ayında kafası karışacak 3 burç

Bazı burçların Şubat ayında aşk ve flört konularında kafası karışacak gibi görünüyor. Özellikle bu dönemde gönül işleri biraz karmaşık olabilir. İşte bu ay duygusal anlamda kararsızlık yaşayacak burçlar...
Bazı burçların Şubat ayında aşk ve flört konularında kafası karışacak gibi görünüyor. Özellikle bu dönemde gönül işleri biraz karmaşık olabilir. İşte bu ay duygusal anlamda kararsızlık yaşayacak burçlar...
İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)
İkizler burçları, Şubat ayında duygusal anlamda kararsızlık yaşayabilir. Çift yönlü karakterleri nedeniyle flört ettikleri kişiyle kafa karışıklığına düşebilirler. Yeni ilişkiler konusunda temkinli olmalarında fayda var.
Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)
Terazi burçları, bu ay denge arayışına girebilirler. Hem mantık hem duygular arasında kaldıkları için flört ilişkilerinde kafa karışıklığı yaşayabilirler. Karar vermekte zorlanacakları bir dönemdeler!
Balık (19 Şubat - 20 Mart)
Balık burçları, hayalperest ve duygusal yapıları nedeniyle Şubat ayında flört ilişkilerinde fazla romantik bir bakış açısına sahip olabilirler. Gerçekle hayal arasındaki farkları görmekte zorlanabilir ve bu da kafa karışıklığına yol açabilir.