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Flörtünüzü dikkatli seçin! Şubat ayında kafası karışacak 3 burç

Şubat ayında bazı burçlar aşk ve flört konularında karmaşa yaşayabilir. Gönül işleri bu dönemde biraz komplike hale gelebilir. İşte bu ay duygusal anlamda kararsızlık yaşayacak burçlar…

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Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 23:17 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 23:54
Flörtünüzü dikkatli seçin! Şubat ayında kafası karışacak 3 burç

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    Bazı burçların Şubat ayında aşk ve flört konularında kafası karışacak gibi görünüyor. Özellikle bu dönemde gönül işleri biraz karmaşık olabilir. İşte bu ay duygusal anlamda kararsızlık yaşayacak burçlar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

    İkizler burçları, Şubat ayında duygusal anlamda kararsızlık yaşayabilir. Çift yönlü karakterleri nedeniyle flört ettikleri kişiyle kafa karışıklığına düşebilirler. Yeni ilişkiler konusunda temkinli olmalarında fayda var.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

    Terazi burçları, bu ay denge arayışına girebilirler. Hem mantık hem duygular arasında kaldıkları için flört ilişkilerinde kafa karışıklığı yaşayabilirler. Karar vermekte zorlanacakları bir dönemdeler!

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Balık (19 Şubat - 20 Mart)

    Balık burçları, hayalperest ve duygusal yapıları nedeniyle Şubat ayında flört ilişkilerinde fazla romantik bir bakış açısına sahip olabilirler. Gerçekle hayal arasındaki farkları görmekte zorlanabilir ve bu da kafa karışıklığına yol açabilir.

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