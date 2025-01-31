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Adana'da bir aile bebeklerinden topuk kanı aldırmadı! Bakanlık düğmeye bastı

Adana'da Murat ve Seda Çakmak çifti, 2.5 ay önce dünyaya gelen çocuklarından topuk kanı aldırmadı ve aşı olmasını istemedi. Durumu hastane bildirdi, ardından Sağlık Bakanlığı aile hakkında şikayetçi oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025
Adana’da bir aile bebeklerinden topuk kanı aldırmadı! Bakanlık düğmeye bastı

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    Adana'da yaşayan Murat (40) ve Seda (35) Çakmak çiftinin 2.5 ay önce özel bir hastanede M.T., adını verdikleri evlatları dünyaya geldi. Ancak aile, evlatlarından topuk kanı aldırmadı ve aşı olmasını istemedi.

    Evrakları imzalayıp daha sonra taburcu olup evlerine gitti. Özel hastane, durumu çiftin ikamet ettiği mahallenin sağlık ocağına, onlarda Sağlık Bakanlığı'na bildirdi. Aile hakkında Sağlık Bakanlığı şikayetçi oldu.

    Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Açılan davada mahkeme, ailenin ifadesine başvurdu. M.T. için kayyum atanmasına karar verdi. Aile, mahkeme sürecinde Murat Çakmak'ın kardeşi F.Ç.'yi evlatlarının vasisi olarak mahkemeye bildirdi. Çakmak, "Bebeğime belediye mi ki kayyum atanıyor" dedi.

    TOPUK KANI TESTİNİN ÖNEMİ
    Topuk kanı testi, genetik ve metabolik hastalıkları yenidoğan döneminde tespit ederek erken tedavi ile çocuğun sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlar. Zorunlu kılınan bu test sayesinde her yıl 5 binin üzerinde bebek hastalık belirtileri ortaya çıkmadan tespit edilebiliyor.

    Adanada bebeklerinden topuk kanı aldırmayan aileye soruşturma!Adanada bebeklerinden topuk kanı aldırmayan aileye soruşturma!
    Adana'da bebeklerinden topuk kanı aldırmayan aileye soruşturma!

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