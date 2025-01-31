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Ünlü besteci İlhan Usmanbaş hayatını kaybetti!

Türk çağdaş müziğinin öncülerinden besteci ve eğitimci Prof. Dr. İlhan Usmanbaş, 104 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İlhan Usmanbaş’ın vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

DHA DHA
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 01:11 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 01:11
Ünlü besteci İlhan Usmanbaş hayatını kaybetti!

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    Türk çağdaş müziğinin öncülerinden besteci İlhan Usmanbaş, 104 yaşında hayatını hayatını kaybetti.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İlhan Usmanbaş için taziye mesajı. (X)Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İlhan Usmanbaş için taziye mesajı. (X)

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatçı ve akademisyen İlhan Usmanbaş'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Özgün eserleriyle sanat dünyamıza önemli katkılar sunan, çağdaş Türk müziğinin öncülerinden, Devlet Sanatçısı unvanına sahip kıymetli besteci ve akademisyen Prof. Dr. İlhan Usmanbaş'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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