Adana’da bebeklerinden topuk kanı aldırmayan aileye soruşturma!

Murat (40) ve Seda (35) Çakmak çiftinin 2.5 ay önce özel bir hastanede M.T., adını verdikleri evlatları dünyaya geldi. Ancak aile, evlatlarından topuk kanı aldırmadı ve aşı olmasını istemeyerek evrakları imzalayıp daha sonra taburcu olup evlerine gitti.

DAVA AÇILDI BEBEĞE KAYYUM ATANDI Ancak topuk kanı alınmayıp aşı yapılmadığı için özel hastane durumu çiftin ikamet ettiği mahallenin sağlık ocağına, onlarda Sağlık Bakanlığı 'na bildirdi. Topuk kanı aldırmayan aile hakkında Sağlık Bakanlığı şikayetçi oldu ve Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

ADANA'DA DÜNYAYA GELEN BEBEKTEN TOPUK KANI ALINMASINA AİLESİ İZİN VERMEYİNCE ŞİKAYET ÜZERİNE 2.5 AYLIK BEBEĞE KAYYUM ATANDI. (Fotoğraf: İHA)

"RIZAMIZ DIŞINDA İŞLEM YAPILMASINI İSTEMİYORUZ"

Murat Ç., ifadesinde "Aşı, topuk kanı, sağlık taraması ve türevlerini içeren hiçbir tıbbi dayatma ve müdahaleyi kabul etmiyoruz. Rızamız dışında işlem yapılmasını istemiyoruz" dedi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık personeli de yenidoğan bebeklerde bazı kalıtsal hastalıkların tanılanması ve tedavi edilmesi için uygulanan topuk kanı uygulaması hakkında aile ile görüşerek bilgiler verdi.

Taranan hastalıklar ile olası etkileri yönünden bilgilendirilen aile, bu uygulamayı kabul etmediğini belirtti. Bunun üzerine Adana 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesi, soruşturma kapsamında; çocuğun sağlık işlemlerine karşı çıkan babası ve annesinin şüpheli sıfatıyla değerlendirildiği, bu durumun da çocuğun sağlık hizmetleri almasında risk oluşturduğu için bundan sonraki sağlık işlemlerinin takibi için amcasını yetkilendirdi.