ZEKA TESTİ: Sürüden kaybolmadan bul! Hangi koyun uyuyor?

Sosyal medya optik illüzyonlarla dolu ve bu illüzyon en dikkatli bulmaca meraklılarını bile cidden zorlayacak cinsten. Keskin gözlü olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Bu optik illüzyon ile gözlem becerilerinizi test edin! 5 kişiden sadece 1'i uyuyan koyunu 7 saniyede fark edebiliyor! Süre başladı...
(Takvim Foto Arşiv)
7 SANİYEN VAR
Aşağıdaki görselde bir köpeğin koyun sürüsünü koruduğuna tanık olacaksınız. Senin görevin ne mi? Sürünün içinde uyuyan bir koyunu bulman gerekiyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Enteresan bir bilgi
Koyunların dikdörtgen göz bebeklerine sahip olduğunu biliyor muydunuz? Oldukça şaşırtıcı değil mi...