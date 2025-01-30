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ZEKA TESTİ: Sürüden kaybolmadan bul! Hangi koyun uyuyor?

Keskin gözlü olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Bu optik illüzyon ile gözlem becerilerinizi test edin! 5 kişiden sadece 1'i uyuyan koyunu 7 saniyede fark edebiliyor! Hadi başlayalım...

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 17:14 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 17:15
ZEKA TESTİ: Sürüden kaybolmadan bul! Hangi koyun uyuyor?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Sosyal medya optik illüzyonlarla dolu ve bu illüzyon en dikkatli bulmaca meraklılarını bile cidden zorlayacak cinsten. Keskin gözlü olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Bu optik illüzyon ile gözlem becerilerinizi test edin! 5 kişiden sadece 1'i uyuyan koyunu 7 saniyede fark edebiliyor! Süre başladı...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    7 SANİYEN VAR

    Aşağıdaki görselde bir köpeğin koyun sürüsünü koruduğuna tanık olacaksınız. Senin görevin ne mi? Sürünün içinde uyuyan bir koyunu bulman gerekiyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Enteresan bir bilgi

    Koyunların dikdörtgen göz bebeklerine sahip olduğunu biliyor muydunuz? Oldukça şaşırtıcı değil mi...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sorumuza geri dönelim: Uyuyan koyun nerede?

    3… 2… ve 1!

    Zaman doldu!

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ENDİŞELENMEYİN!

    Bu zor bir illüzyon ve ilk bakışta gizli nesneyi fark etmek kolay olmayabilir. Ancak biraz pratik yaparak onu kısa sürede bulabilirsiniz.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BAKIN İŞTE ORADA! MIŞIL MIŞIL UYUYOR

    Gizli uyuyan koyunun çözümü işte burada.

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