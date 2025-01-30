Ankara’da korkunç olay! 4 aylık bebeği cam sehpaya fırlattı: Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı...

Olay, 12 Ocak'ta Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde eve alkollü gelen Kazım Ö., eşi Hande Ö.'ye annesinin bir süre kendilerinde kalacağını söyledi. Hande Ö. ise yorgun olduğunu ve kendi annesinin evine gitmek istediği söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışma sonrası Hande Ö., 4 aylık erkek bebeği A.Ö.'yü kucağına alıp evden gitmek istedi. Ancak Kazım Ö., oğlunu annesinin kucağından çekip alarak evin salonundaki cam sehpanın üzerine attı. Hande Ö., sehpanın kırılmasıyla kanlar içinde kalan ve başından yaralanan oğlunu hastaneye götürmek istedi ancak Kazım Ö., engel olup eşinin telefonuna el koydu. Bebeği eşine verdikten sonra evden kaçan Hande Ö., komşularından yardım istedi. Hande Ö., komşularının yardımıyla bebeğini geri alıp Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürdü. Bebek A.Ö., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Hande Ö.'nün şikayeti üzerine Kazım Ö. hakkında, mahkeme tarafından 2 ay uzaklaştırma kararı verildi.

Hande Ö., eşinin olay günü eve saat 21.00'de alkollü geldiğini belirterek "Geldikten sonra 5 dakika içinde olaylar oldu zaten. Ailesi zaten evimin içine çok müdahale ediyordu. Yani bir kayınvalide oğluyla gelinin ortasında yatar mıydı? Bizim ortamızda yatmaya çok meraklıydı. Kendisi zaten bizimle sürekli yatmak istiyordu. Ben zaten haftanın 5 günü ailesini ağırlıyordum, sesimi çıkarmıyordum. Annesi her hafta sonu bizde kalmak istiyordu. Ben de o gün eşime, 'Neden sürekli annen bizde kalıyor, ben anneme gidiyorum, zaten yorgunum' dedim. Sonra beni hırpaladı, 'Sen nereye gidiyorsun, gidemezsin ver oğlumu' dedi. Kucağımdan zorla hırpalayarak çocuğumu aldı. Daha sonra bana tehditler savurdu. Çocuğumu kucağına aldıktan sonra bana, 'Gidecek misin şimdi, gidiyor musun' dedi. Ben de 'Tamam Kazım gitmiyorum, ne olursun çocuğumu ver' dedim. Bana ağır küfürler söyledi. Hakaret ettikten sonra cam sehpanın önüne doğru yürüdü. Beni cezalandırmak ve korkutmak için çocuğumu cam sehpanın içine attı. Bağırarak çocuğumun yanına gittim, o cam sehpanın içinden çıkardım. Kanlar içinde kalmıştı, gözünün içine kadar kırmızılık vardı. Ben ölüyor zannettim, kucağıma aldım ama o sırada bile bana çocuğumu vermek istemedi" diye konuştu.

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"BİZE ZARAR VERMESİNDEN KORKUYORUM"

Olay sonrasında bebeğini hastaneye götürmek istediğini ancak eşinin kapıyı kilitlediğini söyleyen Hande Ö. "Sonra mecbur bebeği eşimin eline vermek zorunda kaldım ve kapıyı açıp yalın ayak bir şekilde komşuma gittim. Sonra oğlumu alıp hastaneye gittim ama eşim benimle gelmedi. Sonra annesiyle görümcem gelip evdeki delilleri yok ediyorlar. Cam sehpanın demirini evden çıkarıyorlar. Şu anda 2 ay uzaklaştırma kararı verildi ama boşanmak istiyorum. Çocuğuma ve bana zarar vermesinden korkuyorum. Çocukla hiç ilgisi yok. 15 gün oldu, o olaydan sonra çocuğumu hiç sormadı. Merak etmedi, 'İyi mi değil mi' diye kimse aramadı. Kendi de sormadı, peşine de düşmedi. Ben evlenmeden önce özel silahlı güvenlik görevlisiydim. Eşim çalışmamı istemediği için bıraktım. Tekrar mesleğimi yapmak istiyorum. Kendi ayaklarımın üstünde durup çocuğuma bakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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İFADESİNİN DEĞİŞTİRİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Hande Ö. ayrıca, karakolda verdiği ifadenin değiştirildiğini öne sürerek "İfade kağıtlarını elime aldığımda ifademin benim söylediği gibi yazılmadığını fark ettim. Eşimin 2 dayısı o karakolda çalışıyordu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi yazılmıştı. Bilerek düşürdüğünü söyledim ama onlar bana, 'Savcılığa göre hazırlanıyor' dediler ve 'Beraber düştüler' yazmışlar. Zaten olayın şokundaydım, daha 2 saat olmuştu imzaladım" dedi.