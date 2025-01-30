Mona Lisa taşınıyor

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Paris'teki Louvre Müzesi, tarihi yapısını koruyarak modern çağın gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla kapsamlı bir yenileme sürecine giriyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un duyurduğu proje kapsamında, müze 2031 yılına kadar büyük bir dönüşüm geçirecek. Restorasyon için 800 milyon avro bütçe ayrıldı. Macron açıklamasında, Louvre'un en ünlü eseri olan 'Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunun, ziyaretçilerin daha rahat inceleyebilmesi için özel olarak tasarlanmış yeni bir odaya taşınacağını ifade etti. Yeni sistemde Mona Lisa'yı görmek isteyen ziyaretçilerin özel bir bilet alması gerekecek.

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