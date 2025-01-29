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Kalp krizi geçirmişti! TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan taburcu edildi

TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı tedavisinin ardından taburcu edildi. Arıkan, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada herkese teşekkür etti.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 22:14 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 22:14
Kalp krizi geçirmişti! TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan taburcu edildi

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    Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçındaki görevinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, taburcu edildi.

    Erdoğan Arıkan. (Fotoğraf: Sosyal medya)Erdoğan Arıkan. (Fotoğraf: Sosyal medya)

    KENDİSİNİ YALNIZ BIRAKMAYAN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ
    Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen Arıkan, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

    Gördüğü destek karşısında duygulandığını dile getiren Arıkan, "Bütün taraftarların gösterdiği sevgiye de çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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