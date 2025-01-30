Kaza bela korunma duası: Musibetlerden muhafaza eden dualar...

Kazalardan ve belalardan korunmak için İslam'da bazı duaların ve surelerin okunması tavsiye edilmiştir. Özellikle evden çıkarken, yolculuk sırasında veya tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalındığında bu duaları okumak etkilidir.
Kazalardan ve belalardan korunmak için İslam'da bazı duaların ve surelerin okunması tavsiye edilmiştir. Özellikle evden çıkarken, yolculuk sırasında veya tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalındığında bu duaları okumak etkilidir.
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) derde düşen birisini gören kimsenin şu duayı okumasını buyurmuştur;
DUANIN OKUNUŞU:
''Elhamdülillahillezi afani mimma ibtelake bihi.ve feddaleni ala kesirin mimmen haleka tafdila''
DUANIN ANLAMI:
Sana verdiği beladan bana afiyet veren ve beni yarattıklarından birçoklarına karşı üstün kılan Allah'a hamd olsun '' derse o bela ne olursa olsun bunu söyleyen kişi yaşadığı müddetçe ondan afiyete kavuşturulur.
(Tırmizi, Fazlu'd-dua 38 no: 3431)
KAZADAN VE BELADAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK SURELER
↪ Ayetel Kürsi
↪ Nas Suresi
↪ Felak Suresi
Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve beladan korunmak için okunmasını önerdiği dua:
"Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)
OKUNUŞU:
"Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."
ANLAMI:
"O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.