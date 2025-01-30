Kaza bela korunma duası: Musibetlerden muhafaza eden dualar...

Kazalardan ve belalardan korunmak için İslam'da bazı duaların ve surelerin okunması tavsiye edilmiştir. Özellikle evden çıkarken, yolculuk sırasında veya tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalındığında bu duaları okumak etkilidir.

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DUANIN ANLAMI:

Sana verdiği beladan bana afiyet veren ve beni yarattıklarından birçoklarına karşı üstün kılan Allah'a hamd olsun '' derse o bela ne olursa olsun bunu söyleyen kişi yaşadığı müddetçe ondan afiyete kavuşturulur.

(Tırmizi, Fazlu'd-dua 38 no: 3431)