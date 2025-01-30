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Kaza bela korunma duası: Musibetlerden muhafaza eden dualar...

Hayat beklenmedik olaylarla doludur. İnsan bazen hiç ummadığı anlarda kaza veya belalarla karşı karşıya gelebilir. Bu tür olumsuz durumlardan korunmak için manevi olarak güç kazanmak ve Allah’a (C.C.) sığınmak önemlidir. İslam inancına göre bazı dualar ve sureler kazalardan ve belalardan korunmak için okunabilir. Musibetlerden muhafaza eden duaları derledik.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 09:44 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 09:44
Kaza bela korunma duası: Musibetlerden muhafaza eden dualar...

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    Kazalardan ve belalardan korunmak için İslam'da bazı duaların ve surelerin okunması tavsiye edilmiştir. Özellikle evden çıkarken, yolculuk sırasında veya tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalındığında bu duaları okumak etkilidir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) derde düşen birisini gören kimsenin şu duayı okumasını buyurmuştur;

    DUANIN OKUNUŞU:

    ''Elhamdülillahillezi afani mimma ibtelake bihi.ve feddaleni ala kesirin mimmen haleka tafdila''

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    DUANIN ANLAMI:

    Sana verdiği beladan bana afiyet veren ve beni yarattıklarından birçoklarına karşı üstün kılan Allah'a hamd olsun '' derse o bela ne olursa olsun bunu söyleyen kişi yaşadığı müddetçe ondan afiyete kavuşturulur.

    (Tırmizi, Fazlu'd-dua 38 no: 3431)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    KAZADAN VE BELADAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK SURELER

    Ayetel Kürsi
    Nas Suresi
    ↪ Felak Suresi

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve beladan korunmak için okunmasını önerdiği dua:

    "Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)

    OKUNUŞU:

    "Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ANLAMI:

    "O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

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