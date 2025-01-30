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Denizli'de feci kaza! İşçileri taşıyan servis devrildi: 4 ölü 19 yaralı

Denizli Pamukkale ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 10:03 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 11:13
Denizli’de feci kaza! İşçileri taşıyan servis devrildi: 4 ölü 19 yaralı

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    Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, bir cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Hasan Çekiç idaresindeki midibüs, Irlıganlı Mahallesi'nde yol kenarındaki çöp kutusu ve beton aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

    İşçileri taşıyan servis devrildi: 4 ölü 19 yaralı

    Denizli'de feci kaza (DHA)Denizli'de feci kaza (DHA)

    İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

    Denizli'de feci kaza (X)Denizli'de feci kaza (X)

    Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

    İşçileri taşıyan midibüs devrildi (DHA)İşçileri taşıyan midibüs devrildi (DHA)

    VALİ COŞKUN VE BELEDİYE BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU BİLGİ ALDI

    Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kaza yerinde yetkililerden bilgi aldı.

    Vali Coşkun, gazetecilere kazanın sabah saat 08.25 sıralarında tek taraflı olarak meydana geldiğini söyledi.

    4 kişi hayatını kaybetti 19 kişi yaralandı (DHA)4 kişi hayatını kaybetti 19 kişi yaralandı (DHA)

    Çalışmalar tamamlandıktan sonra kazanın meydana geliş nedeniyle ilgili gerekli açıklamaların yapılacağını kaydeden Coşkun, şunları kaydetti:

    "Şu an ilk belirlemelere göre maalesef 4 vatandaşımızı kaybettik, 19 yaralımızın olduğunu tespit ettik. Tamamı hastanelere sevk edildi. Tedavileri devam ediyor. Yaralı olan vatandaşlarımızın 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bilgisini aldık. Bu kazanın nedeniyle ilgili arkadaşlarımız şu an sahada çalışmalarını yapıyor. Çalışmalar neticesinde kazanın nedeni ortaya çıkacak."

    Denizli'deki kaza hakkında validen açıklama (X)Denizli'deki kaza hakkında validen açıklama (X)

    Sürücü Çekiç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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