Denizli’de feci kaza! İşçileri taşıyan servis devrildi: 4 ölü 19 yaralı

İşçileri taşıyan midibüs devrildi (DHA)
VALİ COŞKUN VE BELEDİYE BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU BİLGİ ALDI
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kaza yerinde yetkililerden bilgi aldı.
Vali Coşkun, gazetecilere kazanın sabah saat 08.25 sıralarında tek taraflı olarak meydana geldiğini söyledi.
4 kişi hayatını kaybetti 19 kişi yaralandı (DHA)
Çalışmalar tamamlandıktan sonra kazanın meydana geliş nedeniyle ilgili gerekli açıklamaların yapılacağını kaydeden Coşkun, şunları kaydetti:
"Şu an ilk belirlemelere göre maalesef 4 vatandaşımızı kaybettik, 19 yaralımızın olduğunu tespit ettik. Tamamı hastanelere sevk edildi. Tedavileri devam ediyor. Yaralı olan vatandaşlarımızın 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bilgisini aldık. Bu kazanın nedeniyle ilgili arkadaşlarımız şu an sahada çalışmalarını yapıyor. Çalışmalar neticesinde kazanın nedeni ortaya çıkacak."
Denizli'deki kaza hakkında validen açıklama (X)
Sürücü Çekiç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.