Onlara bulaşmayın! Zodyak’ın en takıntılı 3 burcu belli oldu

Aşırı derecede takıntılı olmak, Zodyak'ın bazı üyeleri için adeta bir yaşam tarzı haline gelmiş durumda. Bu burçlar mükemmeliyet ve düzen peşinden koşarken bazen her şeyin kontrolden çıkmasına neden olabiliyorlar. Peki, hangi burçlar takıntı konusunda zirveye oynuyor?
(Takvim Foto Arşiv)
Başak
Başak, mükemmeliyetçi bir burç olarak bilinir. Her şeyin kusursuz olmasını ister ve çoğu zaman küçük ayrıntılarla takıntılı hale gelebilir. Düzenli ve tertipli olmak onlara huzur verir. Eğer işler planladıkları gibi gitmezse fazlasıyla sinirlenebilirler.
(Takvim Foto Arşiv)
Akrep
Akrepler, duygusal derinlikleriyle tanınır ve ilişkilerde fazlasıyla takıntılı olabilirler. Güven konusunda çok hassas olmaları nedeniyle birini sevip güvendiklerinde o kişiye karşı takıntılı hale gelebilirler. Akreplerin içsel sezgileri güçlü olduğu için hep her şeyin arka planında ne olduğunu merak ederler.