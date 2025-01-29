Onlara bulaşmayın! Zodyak’ın en takıntılı 3 burcu belli oldu

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Aşırı derecede takıntılı olmak, Zodyak'ın bazı üyeleri için adeta bir yaşam tarzı haline gelmiş durumda. Bu burçlar mükemmeliyet ve düzen peşinden koşarken bazen her şeyin kontrolden çıkmasına neden olabiliyorlar. Peki, hangi burçlar takıntı konusunda zirveye oynuyor?

(Takvim Foto Arşiv) Başak Başak, mükemmeliyetçi bir burç olarak bilinir. Her şeyin kusursuz olmasını ister ve çoğu zaman küçük ayrıntılarla takıntılı hale gelebilir. Düzenli ve tertipli olmak onlara huzur verir. Eğer işler planladıkları gibi gitmezse fazlasıyla sinirlenebilirler.