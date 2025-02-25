2025 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili hangi gün? Dini günler takvimi...

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 12:57

2025 yılına ait Kurban Bayramı tarihi, merak ediliyor ve araştırılıyor. Vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetlerini yerine getirmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihi öğrenmek istiyor. 2025 Kurban Bayramı'nın tarihi, tatil ve ibadet planları için önem arz ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? İşte Diyanet takviminden detaylar.