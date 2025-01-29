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Figen Yüksekdağ'ın ablası Saniye Yüksekdağ evinde ölü bulundu

Cezaevinde olan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Adana'da yaşayan ablası Saniye Yüksekdağ, evinde ölü bulundu. Yüksekdağ'ın ilk belirlemelere göre mide kanaması geçirip öldüğü öne sürüldü.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 18:12 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 18:12
Figen Yüksekdağ’ın ablası Saniye Yüksekdağ evinde ölü bulundu

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    Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Adana'da yaşayan ablası Saniye Yüksekdağ, evinde ölü bulundu.

    Çukurova ilçesindeki evinde yalnız yaşayan Saniye Yüksekdağ'dan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Yüksekdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ (AA)Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ (AA)

    Cezaevinde olan HDP'nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın ablası olan Saniye Yüksekdağ'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

    Saniye Yüksekdağ (DHA)Saniye Yüksekdağ (DHA)

    MİDE KANAMASI

    Yüksekdağ'ın ilk belirlemelere göre mide kanaması geçirip öldüğü öne sürüldü.

    Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilen Yüksekdağ'ın cenazesi, yarın Ceyhan ilçesinde toprağa verilecek.

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