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Ankara'da Hamile kadın başıboş köpeklerin saldırısına uğradı: "Bebeğim Tehlikede"

Ankara’nın Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi’nde hastaneye gitmek için evinden çıkan 30 yaşındaki İpek Kaya, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Büyük panik yaşayan beş aylık hamile kadın, yaşadığı şok nedeniyle düşük riskiyle hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri, bölgede artan saldırılar nedeniyle yetkililerden acil çözüm talep etti.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 22:05 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 22:05
Ankara’da Hamile kadın başıboş köpeklerin saldırısına uğradı: Bebeğim Tehlikede

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    Ankara'nın Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde dün sabah hastaneye gitmek için evinden çıkan 30 yaşındaki İpek Kaya, evinin yakınlarında başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. İki çocuk annesi Kaya, büyük panik yaşarken çığlıklarını duyan mahalle sakinleri müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı.

    Ankara'nın Mamak ilçesinde 5 aylık hamile İpek Kaya (30), başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. (Fotoğraf: DHA))Ankara'nın Mamak ilçesinde 5 aylık hamile İpek Kaya (30), başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. (Fotoğraf: DHA))

    BEŞ AYLIK HAMİLE KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

    Fiziksel bir yara almayan Kaya'nın beş aylık hamile olduğu öğrenildi. Olayın ardından yaşadığı şok nedeniyle hastaneye kaldırılan Kaya, düşük riski nedeniyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Ankara'nın Mamak ilçesinde 5 aylık hamile İpek Kaya (30), başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. (Fotoğraf: DHA))Ankara'nın Mamak ilçesinde 5 aylık hamile İpek Kaya (30), başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. (Fotoğraf: DHA))

    "BEBEĞİM TEHLİKEDE"

    Epilepsi hastası olduğunu belirten İpek Kaya, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

    Sabah Ankara Hastanesi'ne gidiyordum. Kan testi sonuçlarımı almak için dolmuşa binecektim ama aniden önüm kesildi. Bir anda 20 kadar köpek üzerime doğru koşmaya başladı. O an ne yapacağımı bilemedim, sadece bağırabildim. Hâlâ o anları unutamıyorum. Bebeğim tehlikede, ne olacağını bilmiyorum.

    Ankara'nın Mamak ilçesinde 5 aylık hamile İpek Kaya (30), başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. (Fotoğraf: DHA))Ankara'nın Mamak ilçesinde 5 aylık hamile İpek Kaya (30), başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. (Fotoğraf: DHA))

    "BURADAN GEÇMEYE KORKUYORUM"

    Mahalle sakinlerinden Murat Sağlam ise bölgede başıboş köpeklerin yarattığı tehlikeye dikkat çekti:

    Uzun zamandır bu sorunu yaşıyoruz. Biz yetişkinler kendimizi bir şekilde savunabiliyoruz ama çocuklar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. İki yıl önce burada bir pitbull saldırısına uğradım ve o olaydan beri köpek havlaması duyduğumda bile tüylerim diken diken oluyor. Eğer o kadına yardım edilmeseydi çok daha kötü bir tabloyla karşılaşabilirdik. İşim gereği eve geç saatlerde dönüyorum ve açıkçası bu yolda yürümekten korkuyorum.

    Yaşanan olay mahallede büyük bir endişeye yol açarken, vatandaşlar yetkililerden acil çözüm talep etti.

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