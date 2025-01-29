Alkollü şahıs fotoğraf çekmek isterken 10 metre yükseklikten düştü!

İstanbul Beylikdüzü'nde alkollü şahıs fotoğraf çekmek isterken yüksekten düştü.

Olay, dün akşam saat 10 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde yaşandı.

YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

İddiaya göre alkollü bir şahıs fotoğraf çekmek için yaklaştığı 10 metrelik yükseklikten aşağıya düştü.

Alkollü şahıs itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı (Fotoğraf: İHA)

İTFAİYE HALATLA ULAŞTI

Şahsın bağırmalarını duyan etraftaki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yüksekten düşen adama halatlarla ulaştı. Kendisine yardıma gelen itfaiye ekiplerine de zor anlar yaşatan şahıs, sedye ile düştüğü yerden çıkarıldı.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.