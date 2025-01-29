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Acılı aileleri arayıp dalga geçiyordu! O vicdansız tutuklandı

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşların acılı ailelerine telefonla hakaret edip dalga geçtikleri iddia edilen vicdansız kişiler emniyet tarafından hızla yakalandı. Şüpheliler arasında bulunan Filiz A., Nevşehir'deki adresinde gözaltına alındı ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "Hakaret" suçlarından tutuklanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025
Acılı aileleri arayıp dalga geçiyordu! O vicdansız tutuklandı

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    Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımız gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aileleri perişan haldeydi. Ancak bazı insan müsveddeleri onları telefonla arayıp hakaret etti, dalga geçti. Emniyet birimleri ise bu vicdansızları hemen yakalayıp sorguya çekti. Onlar arasında bulunan Filiz A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli, Nevşehir'deki adresinde yakalandı. 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' ve 'Hakaret' suçlarından gözaltına alınan Filiz A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vicdansız tutuklandı.

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