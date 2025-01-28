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Minik Yusuf, yoğun tedavi sürecinin ardından ilk adımlarını attı!

Kırşehir’de 14 aylıkken serebral palsi teşhisi konulan Yusuf Koca, 10 aylık yoğun fizik tedavi sürecinin ardından dengesini sağlayarak ilk adımlarını attı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025
Minik Yusuf, yoğun tedavi sürecinin ardından ilk adımlarını attı!

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    Kırşehir'de 14 aylıkken serebral palsi teşhisi konulan Yusuf Koca, 10 aylık yoğun fizik tedavi sürecinin ardından dengesini sağlayarak ilk adımlarını attı. Azmi ve kararlılığıyla hayata tutunan minik Yusuf, ailesine büyük mutluluk yaşattı.

    Başını tutamayan, oturamayan ve gövde kontrolü olmayan Yusuf Koca, tedavi sürecine 2024 yılının Mart ayında başladı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon seansları ile zamanla sırt, bel ve karın kaslarının gücü arttı. Süreç içinde oturma dengesini sağlayan küçük Yusuf, emeklemeden yürümeye başlayarak azmiyle herkesi kendine hayran bıraktı.
    Cansu KILINÇ

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