Kadıköy bit pazarı vahşetindeki pişkin savunma ortaya çıktı!

İstanbul'da İtalyan restoranın şefi olan Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, iki arkadaşıyla birlikte kaykay malzemesi almak için Kadıköy bit pazarına gitti. İddiaya göre iki çocuk şüpheliden biri Minguzzi'ye laf atınca sözlü tartışma yaşandı.

B.B.(15) ve U.B.(16) isimli iki saldırgan çocuk, Mattia Minguzzi'ye bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı. İki çocuk 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

"TEKMELEDİM"

Bit pazarı vahşetindeki pişkin savunma ortaya çıktı. Minguzzi'yi yaralıyken bıçağı kullanan B.B. ifadesinde, "Meyve bıçağını aldım. Onlara doğru salladım ama yabancı çocuğa denk geldi. Diğer şüpheli U.B ise yaralı çocuğu tekmelediğini kabul etti.