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İkinci "Yenidoğan" skandalı! Doktor Emrah Ergün çalıştığı hastaneyi "bu bir suç duyurusudur" diyerek ihbar etti

İstanbul’da ikinci ‘Yenidoğan’ skandalı patlak verdi. Doktor Emrah Ergün, çalıştığı hastaneyi ifşa etti: Yenidoğanlara yapılanlardan çok daha kötüsü burada yapılıyor. İddiaların ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025
İkinci Yenidoğan skandalı! Doktor Emrah Ergün çalıştığı hastaneyi bu bir suç duyurusudur diyerek ihbar etti

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    Türkiye İstanbul'da Yenidoğan Çetesi'nin 12 bebeğin ölümüne neden olduğu skandalla sarsılmıştı. Bazı doktor ve hemşirelerin de aralarında olduğu 'Yenidoğan Çetesi'nin haksız kazanç için, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan bakım ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oduğu ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili 22'si tutuklu, 47 sanığın yargılanmasına başlanmıştı...

    'ANNE ADAYINI KULLANDILAR'
    Bu sefer yeni bir iddia gündeme geldi. İkinci 'Yenidoğan' skandalı olabilecek nitelikte itiraflar dile getirildi. İstanbul'da bir hastanede görev yapan Op. Dr. Emrah Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla hastanede yaşanan ciddi iddiaları servis etti.

    Dr. Ergün, paylaşımında "Sırf TikTok görüntüsü için gebeler erken sezaryene alınıyor ve bu durum hastane yönetimi tarafından destekleniyor. Yenidoğanlara yapılanların çok daha kötüsü hastanemde yaşanıyor" ifadelerini kaydetti. Ayrıca, bu duruma karşı çıktığı için tehdit edildiğini belirtti. Skandal iddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından, Sağlık Bakanlığı'na bağlı 'Sağlıklı Çözüm' hesabı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün olayla ilgili inceleme başlattığını bildirdi.

    'İDDİALAR ASILSIZDIR'
    Hastaneden yapılan açıklamada ise "Hastanemiz hakkında sosyal medyada yer alan iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Denetime açık şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu asılsız iddiaları ortaya atanlar ve yayanlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

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