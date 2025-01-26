İkinci Yenidoğan vakası mı? Özel hastanede "Erken doğum, diyaliz vurgunu" iddiası: Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

Özel hastanede ʺErken doğum, diyaliz vurgunuʺ iddiası: Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. (Fotoğraf: Sosyal medya))

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Açıklamalar üzerine Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da bulunan bir özel hastanedeki iddialarla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir hekimin İstanbul'da görev yaptığı özel sağlık kuruluşuna ilişkin, gebeler ve böbrek yetmezliği hastaları ve diyaliz süreçleriyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Sosyal medyada bir özel sağlık kuruluşunda görevli hekimin iddialarını da içeren konu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından titizlikle incelenmektedir. Konuyla ilgili idari ve hukuki süreçler devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.