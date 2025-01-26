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İkinci Yenidoğan vakası mı? Özel hastanede "Erken doğum, diyaliz vurgunu" iddiası: Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

Fırat Sarı'nın liderliğindeki Yenidoğan Çetesi skandalı henüz tazeliğini korurken bir doktorun çalıştığı özel hastane ile ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ses getirdi. Görevli doktor paylaşımında "Yenidoğanlara yapılanların çok daha kötüsü yapılıyor" ifadelerinin ardından "Bu tip hastaneler asıl vurgunu diyaliz ve böbrek yetmezliği tanısıyla vuruyor nakil ayağına neler dönüyor" iddialarında bulundu. Bu paylaşımın ardından Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki bir özel hastanedeki iddialara ilişkin soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 18:33 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 18:33
İkinci Yenidoğan vakası mı? Özel hastanede Erken doğum, diyaliz vurgunu iddiası: Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

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    İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağlayan Fırat Sarı liderliğindeki Yenidoğan Çetesi'nin duruşmaları devam ederken bir doktorun sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı.

    Özel hastanede ʺErken doğum, diyaliz vurgunuʺ iddiası: Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv)Özel hastanede ʺErken doğum, diyaliz vurgunuʺ iddiası: Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr foto arşiv)

    Özel bir hastanede çalışan doktor, "Yenidoğanlara yapılanların çok daha kötüsü yapılıyor" ifadeleriyle dikkat çekti.

    Özel hastanede ʺErken doğum, diyaliz vurgunuʺ iddiası: Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. (Fotoğraf: Sosyal medya))Özel hastanede ʺErken doğum, diyaliz vurgunuʺ iddiası: Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. (Fotoğraf: Sosyal medya))

    "İKİNCİ YENİDOĞAN ÇETESİ Mİ?" DEDİRTEN İDDİALAR
    Doktorun sosyal medya paylaşımlarında, "Bu bir suç duyurusudur. Yenidoğanlara yapılanların çok daha kötüsü hastanemde yapılıyor.", "Bir doktor sırf TikTok'ta etkileşim için gebeleri erken doğuma aldı.", "Bu tip hastaneler asıl vurgunu diyaliz ve böbrek yetmezliği tanısıyla vuruyor nakil ayağına neler dönüyor.", "Stajyer öğrencileri hasta olarak kayıt açıp muayeneleri yapılmasından tutunda 500 tane ameliyat istenildiğini 501 yapıldığında üst kattaki kutlamaları her şeyi biliyoruz." iddialarında bulundu.

    Özel hastanede ʺErken doğum, diyaliz vurgunuʺ iddiası: Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. (Fotoğraf: Sosyal medya))Özel hastanede ʺErken doğum, diyaliz vurgunuʺ iddiası: Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. (Fotoğraf: Sosyal medya))

    SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI
    Açıklamalar üzerine Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da bulunan bir özel hastanedeki iddialarla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir hekimin İstanbul'da görev yaptığı özel sağlık kuruluşuna ilişkin, gebeler ve böbrek yetmezliği hastaları ve diyaliz süreçleriyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı aktarıldı.

    Açıklamada, "Sosyal medyada bir özel sağlık kuruluşunda görevli hekimin iddialarını da içeren konu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından titizlikle incelenmektedir. Konuyla ilgili idari ve hukuki süreçler devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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